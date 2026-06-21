Národní pohár Regions’ Cup patří Středočechům. Ve finále rozdrtili jižní Čechy
Fotbalisté výběru Středočeského kraje ovládli finále Národního poháru krajských výběrů Regions’ Cup. Ve Voticích přehráli výběr jižních Čech jednoznačně 7:2 a zajistili si postup do další fáze celoevropského turnaje. V říjnu se v Gruzii utkají s amatérskými mistry Bulharska, Kazachstánu a domácí Gruzie.
Finálové utkání mělo slavnostní rámec. Na perfektně připravený trávník nového přeborníka Benešovska přivedli oba týmy rozhodčí Vojtěch Opočenský, Jaroslav Kubr a Jan Váňa, zazněla česká hymna a více než tři stovky diváků se od úvodních minut rozhodně nenudily.
Středočeši v horkém a dusném počasí udeřili už po dvou minutách, kdy se přesnou ranou prosadil boleslavský mladík Roman Teterja. Brzy poté zvýšil důrazný kladenský obránce Karel Hrubeš. Jihočeši ale využili krátkého polevení soupeře a Martin Říha krásnou brankou snížil.
Zlom přišel ve 39. minutě. Aktivní Hrubeš přetáhl centr na Daniela Křemenáka a hráč Králova Dvora, kterému se uprostřed hřiště dařilo ve spolupráci s Janem Jinochem, tvrdou střelou zvýšil na 3:1.
Také po přestávce měli Středočeši utkání pod kontrolou. Po Jinochově proměněné penaltě sice Bílý potrestal chybu a snížil na 4:2, jenže tým trenéra Zdeňka Haška rychle odpověděl. Prosadili se zápský obránce Woitek, krátce po příchodu na hřiště slánský Březina a skóre uzavřel povedeným únikem neratovický Jakoubek.
„Skvělým začátkem jsme se dostali do pohody, ale pak jsme na chvíli vypadli ze hry a obdrželi branku. Mužstvo ale bylo dobře připravené a kluci si šli za svým,“ těšilo trenéra Středočechů Zdeňka Haška. „Je to společný úspěch celého Středočeského kraje. Poskládali jsme podle mě jedno z nejsilnějších možných mužstev a všem moc děkuji,“ dodal.
Závěr patřil slavnostnímu ceremoniálu. Místostarostka Votic Jaroslava Pokorná ocenila rozhodčí utkání Vojtěcha Opočenského, Jaroslava Kubra, Jana Váňu a čtvrtého sudího Ondřeje Coufala. Ceny převzali také předsedové obou krajských svazů Tomáš Pinter a Tomáš Neuman i nejlepší hráči zápasu – Tomáš Pecka a kladenský kapitán středočeského výběru Tadeáš Pospíšil.
Právě Pospíšil poté převzal z rukou vedoucího úseku trenérů a vzdělávání FAČR Petra Janouška vítězný pohár Regions’ Cup. „Už jsme si na sebe víc zvykli, nezaspali jsme začátek a proměňovali šance,“ hodnotil úspěch kapitán výběru SKFS. Podle něj pomohly i změny v kádru během sezony. „Vytipovali jsme šikovné fotbalisty, všechno si sedalo i typologicky. Až na malé výjimky jsme nepolevili. Dnes to odšpuntoval třetí gól a pomohli nám střídající hráči. Na lavičce jsme měli pokaždé větší sílu než soupeř,“ dodal Pospíšil, který po triumfu s Kladnem v ČFL A získal další trofej.
Vedení týmu i výkonného výboru SKFS nyní čeká řešení výjezdu do Gruzie. Manažer výběru Lukáš Dont upozornil, že hráči, kteří nastoupí ve druhé lize nebo v ní dostanou smlouvu, už za amatérský výběr hrát nesmějí. To se týká minimálně kladenského kvarteta Karel Hrubeš, Pavel Hrdlička, Adam König a Tadeáš Pospíšil.
„O všem se teprve bude jednat, ale věřím, že kvalitních amatérských hráčů mají střední Čechy dost, hlavně v ČFL,“ řekl Dont. Zároveň poděkoval týmu SKFS za skvělou reprezentaci. „Překonali jsme těžké chvilky, kdy jsme po prvním kole v Pečkách seděli a koukali po sobě. Ve finále už ale tým ukázal parádní dominantní výkon,“ uzavřel.
Jihočeský KFS – Středočeský KFS 2:7 (1:3).
Branky: 29. Říha, 55. Bílý – 2. Teterja, 10. Hrubeš, 39. Křemenák, 53. Jinoch (PK), 57. Woitek, 68. Březina, 88. Jakoubek. Rozhodčí: Opočenský – Kubr, Váňa. Diváků: 320.
SKFS: Schummer – Hrubeš, Hrdlička (58. Vosáhlo), König, Woitek (67. Březina) – Pivetz, Pospíšil (57. Jakoubek), Křemenák – Jinoch (57. Čepela), Provod, Teterja (58. Vokurka). Trenéři Z. Hašek, J. Šilhan, V. Procházka.
Jihočeský KFS: Valenta – Charvát, Mára, Mařík, Volf – Praveček (58. Maroušek), Macháč, Bílý, Pecka, Mischik (71. Pineau) – Říha (68. Hájek).