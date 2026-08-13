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Chaotický závěr přípravy anglického týmu: červená, penalta do prázdné a hádka klubů

Trenér Fulhamu Álvaro Arbeloa
Trenér Fulhamu Álvaro ArbeloaZdroj: Profimedia.cz
ČTK, iSport.cz
Fotbal
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Středeční přípravný zápas fotbalistů Fulhamu proti Málaze měl chaotický konec. Trenér anglického klubu Álvaro Arbeloa dostal po závěrečném hvizdu červenou kartu za kritiku rozhodčích a zamířil se svým týmem do šaten. Protože však zápas skončil 2:2, měl podle domácích následovat penaltový rozstřel. Málaga kopla penaltu do prázdné branky a získala trofej Costa del Sol.

Španělský trenér Arbeloa zamířil po odchodu z Realu Madrid do Premier League, kde se před měsícem dohodl s londýnským klubem. Předposlední přípravný zápas Fulhamu před startem anglické ligy skončil podle BBC „bizarním způsobem“.

Málaga se po osmi letech vrací do nejvyšší španělské soutěže. V nastaveném čase přípravného duelu z pokutového kopu vyrovnala a utkání skončilo 2:2. Domácí tvrdili, že v případě nerozhodného výsledku byl naplánován penaltový rozstřel. Fulham tvrdil, že nebyl.

Fanoušci na stadionu La Rosaleda se rozstřelu nedočkali. Útočník Enego Jauregi si postavil míč na penaltový bod a poslal ho do prázdné branky. Se spoluhráči pak oslavili zisk letní trofeje.

Anglický tým penalty odmítl. „Můžeme potvrdit, že před zápasem se oba týmy dohodly, že v případě remízy se penaltový rozstřel nekoná,“ uvedl Fulham na síti X.

Málaga s tím nesouhlasí. „Ačkoli byl naplánován penaltový rozstřel, Fulham opustil hřiště s tvrzením, že penaltový rozstřel nebyl zahrnut ve smlouvě,“ uvedl španělský klub na svém webu.

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