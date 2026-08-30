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Otec, agent i jediný přítel: skrytý příběh vztahu Lionela a Jorgeho Messiho

Lionel Messi a jeho zesnulý otec
Lionel Messi a jeho zesnulý otecZdroj: Facebook / Leo Messi
Messi přiletěl na bohoslužbu za milovaného tátu.
Messi přiletěl na bohoslužbu za milovaného tátu.
Messi přiletěl na bohoslužbu za milovaného tátu.
Messi se svým otcem Jorgem na tribuně
Messimu zemřel milovaný táta Jorge (†68).
Messimu zemřel milovaný táta Jorge (†68)
Messimu zemřel milovaný táta Jorge (†68).
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Zbyněk Veselý
Fotbal
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Než Lionel Messi dobyl trůn, sdílel barcelonský azyl pouze s otcem. Dva málomluvní parťáci, ohmataný ovladač k PlayStationu, studená pizza z krabice, toulky cizím městem a tajný pláč po Rosariu. V chlapském doupěti, skoro jako u seriálových Joeyho s Chandlerem, jen bez předtočeného smíchu v pozadí, ukovali pouto z ocele. Objevte skryté kapitoly vztahu, který tátu a budoucího fotbalového titána svázal pevněji než lodní uzel.

Známe ty obrazy: zklamaný Lionel Messi osaměle bloumá středem hřiště. Těžké porážky ho v té samotě polykaly jako moře utrženou bóji.

Co vlastně říct muži, který si ve fotbale podrobil téměř všechno?

Otec Jorge pro Messiho znamenal pevný bod, hlas střízlivosti i bezpečný přístav. Zemřel v rodném Rosariu v osmašedesáti letech.

Provázel syna oslnivými triumfy i krutými pády. Jako agent rázně, neústupně, mnohdy až bezohledně bránil zájmy jednoho z nejlepších sportovců dějin. V tichosti – zpoza opony – řídil stamilionové impérium.

Pod nánosem křičících titulků a tučných smluv však zůstával především otcem.

Tátou, který syna nenechal padnout.

Dávno před ostatními věděl, co v Leovi dřímá. Jeho velikost, ten vzácný dar, vytušil v době, kdy okolí vidělo jen křehkého kluka s poruchou růstu.

Když v roce 2000 sbalil kufry (žádné doma neměli, museli si je vypůjčit od známých) a odvezl třináctiletého syna přes Atlantik do Barcelony, čtyřmilionové aglomerace, nezměnil jen osud vlastní rodiny. Přepsal fotbalové dějiny.

Zní to jako hollywoodská zápletka. Málokterý puberťák, navíc bytostně srostlý s ulicemi Rosaria, by dokázal odletět tisíce kilometrů od domova a nechat za sebou matku i sourozence.

Rodina je pro Argentince životní mízou; Leo si musel připadat, jako by mu někdo zaživa přesekal kořeny. Odloučenost v cizím velkoměstě bolela k zalknutí.

„Táta mi vždy stál po boku. Společně jsme prožili spoustu věcí, i těch hodně temných,“ svěřil se Messi v roce 2007 stanici Radio Del Plata. „Někdy jsem se zavřel v pokoji a plakal. On dělal tajně to samé. Předstírali jsme jeden před druhým, jak všechno bez potíží zvládáme, ale zvlášť v začátcích jsme trpěli oba. Táta se mě zeptal: Co chceš dělat? Chceš pokračovat, nebo se vrátíme domů? Chtěl jsem pokračovat. A on zůstal se mnou.“

Leo s Jorgem přistáli v Barceloně v září 2000. Třináctiletý Messi prošel zkouškou v La Masii a oba zakotvili v Hotelu Plaza nedaleko Plaça d’Espanya.

V lednu 2001 se celá rodina zabydlela ve stodvacetimetrovém bytě v Les Corts, přímo ve stínu Camp Nou. Stadion stál za rohem a Messiho svět se brzy smrskl na pár ulic mezi domovem a klubem.

Rodinný experiment se však záhy rozpadl. Nejmladší María Sol zápasila se školou i katalánštinou, s adaptací bojovali i ostatní. Matka Celia, s těžkým srdcem, zavelela k návratu do Rosaria. Jorge zůstal.

V nejkritičtějším období tak Messi žil v Barceloně jen s otcem.

Později vzpomínal, že injekce růstového hormonu nebyly to nejhorší. Mnohem víc ho drtilo roztržení rodiny. Chyběla mu máma, bratři Matías s Rodrigem i sestra. Zavřel se v pokoji a plakal tak, aby ho Jorge nezahlédl.

Táta se synem, dvě mlčenlivé nátury, slovy nikdy neplýtvali. Deník El País jejich soužití popsal jako dny plné pochybností: dospívající emigrant brečí za dveřmi, aby otec nepoznal, jak zoufale chce domů, zatímco Jorge vsadil všechno na to, že chlapec v Barceloně vydrží. A ne v ledajaké akademii, ale v líhni, kde o budoucnost soupeřily stovky nejnadanějších dětí.

Jen ponuré drama to nebylo. Příběh měl i svůj sitcomový rozměr, trochu jako Joey a Chandler z Přátel: dva parťáci odkázaní jeden na druhého, kteří se musejí poprat s méně vznešenou disciplínou zvanou všední život.

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