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Zemřel bývalý gólman Sparty Jaroslav Olejár (†67). Byl u šokujícího vyřazení Realu Madrid

Jaroslav Olejár
Jaroslav OlejárZdroj: Facebook / 1. FC Košice - história
Týmová fotka Sparty z roku 1984. Olejár je v horní řadě první zleva
Sparta nastupuje do zápasu proti Realu Madrid
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iSport.cz
Fotbal
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Ve věku 67 let zemřel po těžké nemoci bývalý slovenský otbalový brankář Jaroslav Olejár. Rodák z Dvorianek se během své kariéry zapsal do paměti fanoušků zejména v dresu pražské Sparty, s níž v roce 1983 senzačně vyřadil z Poháru UEFA slavný Real Madrid. Po ukončení profesionální kariéry v roce 1994 se dlouhodobě věnoval výchově mladých fotbalových talentů.

„Přátelé, dorazila k nám smutná zpráva. Fotbalovou rodinu 1. FC Košice opustila brankářská legenda Jaroslav Olejár. Bývalý vynikající brankář, jehož kariéra začala v rodných Dvoriankách a přes Slavoj Trebišov pokračovala až do slavné Sparty Praha. Působil taktéž v klubu ZŤS Košice a byl i při vzniku 1. FC Košice. Upřímnou soustrast a čest jeho památce,“ uvedl klub 1. FC Košice na svém Facebooku.

Olejár se do Sparty přesunul v roce 1983. Pražané tehdy na podzim stejného roku v Poháru UEFA narazili na Real Madrid a giganta šokovali. Nejprve doma zvítězili 3:2 a ve druhém zápase uhájili remízu 1:1. V dresu „bílého baletu“ se tenkrát proháněly hvězdy jako Juanito nebo Uli Stielike.

„Když jsme vyběhli na trávník stadionu Santiaga Bernabéua, zažil jsem obrovské chvění v žaludku. Hlediště bylo neuvěřitelně strmé, připadal jsem si tam jako v nějaké hluboké jámě. Diváci strašně křičeli, byl to obrovský tlak, ale jakmile rozhodčí zapískal do píšťalky, všechna tréma ze mě opadla a soustředil jsem se už jen na míč,“ vzpomínal kdysi Jaroslav Olejár pro web Korzár.

Profesionální kariéru ukončil v roce 1994 a poté se věnoval práci s mládeží. Starosta obce Dvorianky Gabriel Čverčko pro šport.sk prozradil, že zemřel po těžké nemoci.

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