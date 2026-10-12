Juliš: Pro kluby už jsem riziko. Popsal nervy ve Spartě a srovnávání se Schickem
Útočník Lukáš Juliš popisuje, proč by pro něj byl komplikovaný návrat do české ligy.
Popsal, jak mu kariéru od 18 let srážela opakovaná zranění.
Prozradil, proč v minulosti odmítl nabídku z Janova.
Přestože je bývalému útočníkovi Sparty Lukáši Julišovi teprve 31 let a chuť hrát fotbal na vysoké úrovni ho neopustila, budoucnost zůstává nejistá. Konkrétní a atraktivní nabídky z české ligy však pro trochu „zapomenutého“ útočníka nepřicházejí.
„Nemám moc nabídek do českého velkého fotbalu. Vnímám, že rok a půl z mé strany nebyl dobrý a zranění bylo moc. Vím, že když jsem zdravý, góly dávat umím, ale pro kluby už představuju riziko,“ řekl v pořadu Česká ulička na Oneplay Sport.
Začarovaný kruh zranění
Naposledy působil v Žilině, ale od května za ní nenastoupil. Během kariéry kromě Sparty oblékal také dres Bohemians, Olomouce a druholigové Ibizy ve Španělsku.
Co ho ve fotbale nejvíc brzdilo? Zdravotní trable provázejí Julišovu kariéru od mládežnických let. „Rozjede se to jedním velkým zraněním a tělo už pak nefunguje v takové harmonii. V 18 letech jsem si přetrhl křížový vaz, o rok a půl později přišly únavové zlomeniny a už se to vezlo,“ popisuje útočník.
V dorosteneckém věku byl přitom srovnáván ve Spartě i s Patrikem Schickem. „Furt mi říkali: Jedinej, kdo tě tady může ohrozit v pozici nejlepšího mladýho, je Schicky. A pak se naše cesty teda jako rozdělily.“
Zatímco Schickova cesta vedla do absolutní evropské špičky, Julišův fotbalový osud opakovaně srážely zmíněné zdravotní pauzy.
Pozdravil Tomáše Řepku a nečekal odpověď
Nejlepší období ve Spartě zažil Juliš v období pandemie koronaviru, kdy se hrálo bez diváků na tribunách.
Mnozí ho považovali za klidného „salámistu“, dnes přiznává, že uvnitř něj se odehrávaly jiné pocity. „Před důležitým víkendovým zápasem jsem byl už od čtvrtka fakt na nervy a hrozně mi na tom záleželo. Nikdy jsem nepřemýšlel, že dám o víkendu gól. Byl jsem nervózní, že to zkazím hráčům, jako byli Matěják (Matějovský), Bořek (Dočkal) a Venda (Kadlec).“
Jako teenager přišel do kabiny plné ikon „Z Tomáše Řepky i pana Chovance šel obrovský respekt. Musel jsem pozdravit Dobrý den a ani jsem nečekal, že mi odpovědí. Dnes už je doba jiná a přijde mi, že my starší musíme mít respekt k těm mladým,“ usmívá se.
Proč nevzal Janov
Životní zápas odehrál v Evropské lize na půdě Celtiku Glasgow, kde v listopadu 2020 hattrickem vystřílel výhru 4:1 a následně se prosadil i v domácí odvetě.
„Byl to vrchol mého nejlepšího období, kdy mi to tam padalo. Ale zážitek bez diváků byl jiný. Raději bych odehrál zápas před 80 tisíci lidmi a dal jeden gól. Navíc ve Spartě hned po třech dnech prohrajete v Plzni 0:3 a na slavný hattrick si už nikdo nevzpomene,“ dodává.
Juliš promluvil i o promarněné šanci na zahraniční angažmá „Vždycky jsem Spartu miloval a nikdy jsem nechtěl vlastně odejít. Měl jsem třeba nabídku z Janova a nikdy jsem na to nechtěl slyšet, se mnou to vůbec nic nedělalo,“ popsal, jak mu Letná byla bližší než vidina italské ligy.