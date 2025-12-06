Řepka o penězích a jejich ztrátě: My fotbalisti jsme si mysleli, že zdroj nikdy neskončí
Ve filmu o rebelovi českého fotbalu dojde také na peníze. V kinech aktuálně běží dokumentární snímek režiséra Petra větrovského Hříšník Řepka mapující fotbalovou kariéru a život známého bouřliváka Tomáše Řepky. Uvidíte v něm vzestup i následný pád žijící legendy, která našla cestu a sílu vrátit se zpět.
Tomáš Řepka se v dokumentu vyjadřuje i k nepříjemným věcem. Jednou z nich je i finanční ztráta v době cesty směrem dolů v jeho životě. ,,My fotbalisti jsme to často brali dřív tak, že ten zdroj nikdy nedojde. Budeme hrát fotbal věčně a že vyděláme tolik peněz, že už pak pracovat nikdy muset nebudeme,“ začal vyprávění v exkluzivní ukázce bývalý legendární obránce.
Toto téma se určitě nevztahuje jen na vyhlášeného tvrďáka, ale ukázka se dotýká globálně tématu finančních problémů profesionálních sportovců. ,,Ti kluci podepsali v zahraničí obrovské kontrakty. V minulosti je na to nikdo nepřipravoval. Všichni se soustředili jen na ten sport a oni se do těch situací dostávali,“ vysvětlil finanční expert Petr Bílek.
V minulosti se opravdu peněžní gramotnost u profesionálních sportovců skoro neřešila a ty následky mohly být fatální. ,,Něco se ti v životě stane, někomu uvěříš, uděláš nějaké investice, myslíš, že se hraje fér a pak to může takhle dopadnout. Je spousta kluků, kteří mají podobné problémy a taky spousta těch, kteří měli mnohem vyšší,“ netajil bývalý obránce West Ham United, AC Fiorentina a nebo Sparty Praha.
Řepkova slova potvrdil expert Bílek, který připomíná, že někdy to skončilo i životní tragédií: ,,Nikoho nezajímal osobní život těch kluků, ani jejich finanční stránka. Všechny zajímalo, ať hlavně podají o víkendu co nejlepší výkon. Někteří ten tlak neunesli a stalo se i to, že některé to tak semlelo, že si vzali i život.“
