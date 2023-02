Další smutek ve Slavii, zemřel Martin Pěnička (†53). Pod Ciprem bral titul

Nedávno Slavia oplakala legendárního kouče Františka Cipra (†75) , teď přišla o člena jeho týmu mistrů z roku 1996. V sobotu ve věku 53 let zemřel Martin Pěnička. Informoval o tom klub. V sešívaném dresu strávil sedm sezon, hrával i v belgickém Lokerenu. „Pjéňa… Mimo hřiště strašně hodný kluk. Ale když na to hřiště přišel, tak bych ho přirovnal k takovému Bořilovi. Prostě se kousl a nepustil. Viděl souboj, hráče a šel,“ vzpomínal na někdejšího spoluhráče ze zlaté sezony Vladimír Šmicer .

Výrazný hráč začátku devadesátých let nasázel za Slavii 22 gólů, dvě trefy si připsal i při slavném tažení do semifinále Poháru UEFA. „Při standardkách byl nebezpečný, uměl se dostat do zakončení. Měl na to čuch. Hrával za jednadvacítku, ale za áčko (reprezentace) už ne. Asi mu chyběla ta rychlost. Nepříjemný hráč. Většinou hrál na straně, beka, někdy předstopera,“ doplnil Šmicer.

„Trochu mu chyběla rychlost, ale zase ji nahrazoval předvídavostí a důrazem. Štípnul tě, zatahal za dres, tady lokýtek, támhle lehký přišlápnutí achilovky… Pomáhal si podobnými věcmi a svého útočníka si připravoval. Jemu by třeba video ve fotbale nevyhovovalo…“ pousmál se Šmicer při vzpomínkách na Martina Pěničku.

Pěničkovu památku připomněl na Twitteru také bývalý slávista David Kalivoda.

Pěnička se z Belgie vrátil v roce 2000 do Brna, pak se ještě objevoval ve druhé lize, kde končil v sezoně 2002/2003 v Chomutově. V lize hrával i jeho starší bratr Pavel Pěnička.