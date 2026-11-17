Boj o Infantinův trůn: Proč je stále favoritem, na co UEFA tak čekala a kde stojí Česko?
Do ringu byl vpuštěn Philippe Diallo a sestava pro boj o trůn šéfa FIFA je kompletní. Vzhledem k událostem, které se v dosavadním průběhu roku děly kolem současného prezidenta Gianniho Infantina, dělají z blížících se voleb ty nejdůležitější za poslední roky. Má někdo proti kontroverznímu Švýcarovi šanci? Jak vůbec kongres v Rabatu bude probíhat? Deník Sport a web iSport přináší odpovědi na důležité otázky kolem nejsilnější pozice ve světovém fotbale.
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Kdy se volby prezidenta FIFA pořádají?
Jedna z nejdůležitějších voleb ve světovém fotbale proběhne v marockém Rabatu 18. března 2027. Jde o tradiční termín, který probíhá každé čtyři roky. Gianni Infantino byl zvolen v roce 2016 na mimořádném sjezdu, který proběhl kvůli odstoupení Seppa Blattera. Od té doby byl znovuzvolen dvakrát (2019 a 2023), nikdy neměl protikandidáta.
Jak volby probíhají?
Svou kandidaturu musí jednotliví uchazeči předložit 4 měsíce před volbami (v tomto případě do 18. listopadu) a mít podporu alespoň 5 z 211 asociací. Posledních pět let před nominací musí na jakékoliv pozici (hráč, trenér, funkcionář) působit aktivně ve fotbale. Každá z asociací má na kongresu jeden rovný hlas (Anglie má stejný mandát jako Angola). Volba probíhá tajně, pro vítězství potřebuje kandidát dvě třetiny hlasů. Pokud je nezíská, pokračuje se do dalších kol, v každém vypadne kandidát s nejnižším počtem hlasů. Jen v pěti volbách v moderní době (po roce 1974) proti sobě šlo dva a více kandidátů.
Má Gianni Infantino stále podporu?
Pozice Gianniho Infantina prošla před, během a po mistrovství řádným zemětřesením. Důvody jsou jasné: kontroverze kolem jeho spojení s Donaldem Trumpem, tajný plán prodat podíl na MS soukromým investorům, ale i další osobní skandály. Následovaly výzvy k rezignaci, především od zemí z UEFA, která proti Infantinovi dlouhodobě otevřeně vystupuje. Pravdou ale je, že jde sice o hlasitou a zároveň do počtu hlasů největší asociaci. Proti zbytku světa je ale stále v opozici.
„Byl jsem zvolený 211 členy a je podle mě důležité, že ve FIFA máme rozličné názory a úhly pohledu. V konečném součtu musíme respektovat názory naprosté většiny,“ řekl Infantino a doplnil, že udržel podporu v důležitých regionech. Především podpora z Asie je pro Švýcara velkou posilou, i kdyby nešlo o všechny země.
Přitom ještě v létě se AFC (Asijská konfederace) připojila k postoji UEFA a CONCACAF požadujícím Infantinovu rezignaci. Pokud by jej opravdu AFC plně podpořila, získá 46 dalších hlasů. V tuto chvíli stojí na Infantinově straně většina AFC (Asie), CAF (Afrika), CONMEBOL (Jižní Amerika) a OFC (Oceánie). Opozici má v UEFA a CONCAFCAF (Severní a Střední Amerika). V případě jednoty těchto dvou subjektů (což je nejisté) by proti Infantinovi mířilo 90 hlasů. Což nestačí.
Kdo jsou jeho vyzyvatelé?
Pokud si část fotbalového světa přála v létě Infantinův konec, zřejmě si vysnila těžší kandidátské váhy. Ještě do pondělí byly oficiálně jen dva. Jako první oznámil kandidaturu Švýcar Ramon Vega, bývalý stoper Tottenhamu, který podporuje hloubkovou reformu řízení FIFA. Není však ani jisté, zda vůbec získá podporu pěti členských zemí pro možnost utkat se o křeslo. UEFA podpořila jiného koně.
Druhým kandidátem je Japonec Kózo Tašima. Ten může zamíchat asijskými kartami, o kterých si Infantino myslel, že drží pevně v ruce. Dlouholetý funkcionář a od roku 2016 prezident japonské asociace je podle mnohých „opakem Infantina“. Chtěl by do kanceláří FIFA přinést slušnost, práci ve větší tichosti, méně bratříčkování se světovými politiky a méně a titulků v bulvárních novinách. Sám ale vyjadřuje své šance na zvolení mezi 20 a 30 procenty.
Posledním logicky nejsilnějším kandidátem je Philippe Diallo, současný prezident francouzského fotbalového svazu. S plnou podporou UEFA nyní musí stihnout do voleb procestovat svět a mluvit s jednotlivými asociacemi, aby zvrátil nerovný boj.
Proč UEFA s kandidátem tak otálela?
Evropská fotbalová asociace proti Infantinovi zbrojila nejvýrazněji ve světě, a přestože jí muselo být jasné, že v březnu bude chtít Infantina sesadit, na svého kandidáta ukázala až dva dny před finálním termínem. Proces trval dlouho, protože se UEFA snažila najít co nejsilnější jméno. Logickou volbou by byl sám prezident Alexandr Čeferin, ale Slovinec chce zůstat v UEFA. Riskovat prohru s Infantinem by pro něj navíc bylo politicky náročné.
Velká očekávání byla od Arséna Wengera. S Francouzem se podle všeho počítalo dlouho, podle The Times ho ale na poslední chvíli odradili jiní vysoce postavení funkcionáři FIFA. Další zdroje mluví o tom, že i legendární kouč je navíc přesvědčen nemožností Infantinovi v globálním boji konkurovat. Navíc UEFA není názorově sjednocená, což celou volbu rovněž protáhlo.
Za kým bude stát Česko?
Jelikož kandidatura Philippeho Dialla je stále velmi čerstvá, není vůbec jisté, jaký k Francouzovi má David Trunda postoj. Faktem ale zůstává, že má předseda FAČR k Infantinovi blíž než většina zástupců evropských zemí. Trunda jako prakticky jediný šéf ze stáje UEFA podpořil v létě Infantinův plán o plánu prodat podíly MS soukromým investorům, po kritice musel vzít zpátečku. Se současným bossem FIFA se sešel na začátku října, předmětem schůzky, které se zúčastnili i dva ministři, byla finanční podpora pěti projektů FAČR. Volby? „O tom vůbec nebyla řeč,“ tvrdil Trunda. Vzhledem k naturelu tajné volby může nadále navenek vyjadřovat podporu oběma subjektům a zároveň nespálit mosty.