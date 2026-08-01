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Hrozba bojkotu zafungovala. Infantino vzdal prodej podílu na MS soukromým investorům

Šéf FIFA Gianni Infantino
Šéf FIFA Gianni InfantinoZdroj: Reuters
Gianni Infantino, šéf FIFA, je v posledních dnech hodně propíranou osobou
Gianni Infantino a Donald Trump předávali Španělům zlaté medaile i pohár
Trunda a Infantino.
Gianni Infantino a Donald Trump přichází na závěrečný ceremoniál
David Trunda (uprostřed) ve společnosti prezidenta FIFA Gianniho Infantina
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ČTK, iSport.cz
Fotbal
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Prezident mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino v noci na sobotu uvedl, že světová fotbalová federace upustila od plánů na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům poté, co se setkala s rozsáhlou vlnou kritiky. Informovala o tom agentura Reuters.

„Po pečlivém zvážení všech stanovisek jsme dospěli k závěru, že tento projekt vyvolal natolik rozporuplné reakce, že bez ohledu na míru podpory již není v souladu s původně zamýšleným cílem,“ uvedl Infantino a dodal, že plán se nebude realizovat.

Kontroverzní plán FIFA zveřejněný v úterý ve velké části fotbalového světa vyvolal vlnu odporu. Světová federace chtěla vytvořit komerční společnost otevřenou soukromým investorům, kteří by v ní měli získat 20 procent a zaplatit za ně přes čtyři miliardy dolarů (89 miliard korun).

Následně den poté se členské státy Evropské fotbalové unie (UEFA) dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud by FIFA svůj plán uskutečnila.

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