The Last of Us: Part 1 brzy potěší i hráče na PC. Zahrajeme si v březnu

Zatímco konzoloví hráči si můžou remake prvního dílu thrilleru The Last of Us užívat už nějakou dobu, majitelé PC trpělivě čekají. To už naštěstí nebude muset trvat dlouho, jelikož novinka dorazí na tuto platformu 3. března příštího roku.

Oznámilo to studio Naughty Dog na cenách The Game Awards 2022 a doprovodilo informaci také čerstvým trailerem. Oproti PS5 verzi se samozřejmě dočkáme pokročilejších grafických nastavení a upraveného ovládání pro klávesnici s myší.