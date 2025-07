Další český brankář se smlouvou v NHL? Talent naznačil naději: Mám pozitivní ohlasy

Jen co slezl po nácviku reprezentačních juniorů z chomutovského ledu, nasadil na hlavu kšiltovku Milwaukee Admirals. V týmu z AHL, který je zároveň zálohou Nashvillu, strávil brankář Jakub Milota po předchozí sezoně měsíc na zkušené. S farmou trénoval, nasál atmosféru prostředí, kam by se po konci v kanadské juniorce měl posunout. To zatím ovšem není téma. Devatenáctiletý český talent zůstává u Cape Breton Eagles, byť pomalu už pokukuje po nováčkovské smlouvě v NHL.

Indicie nasvědčují, že právě on by si měl na přelomu roku podmanit české brankoviště během mistrovství světa do 20 let. Milota byl součástí bronzového týmu při posledním šampionátu, jako trojka pomáhal budovat dobrou náladu, zároveň pozoroval zkušenější kolegy.

Nikdo mu v této kategorii nemohl být lepším učitelem než Michael Hrabal, hned dvojnásobný medailista z juniorských podniků, jehož mládežnická cesta úspěchem v Ottawě skončila. „Hraby měl výhodu, že chytal i rok předtím, určitě mu to pomohlo. Viděl jsem ho v kabině, na tréninku, jak se připravuje. Snažil se mi dávat hodně cenné rady, takže mám dost informací z let minulých. Budu připravený fyzicky i mentálně,“ vyhlíží jednu z největších výzev příští sezony Milota.

Pozitivní zprávy o smlouvě

Ne že by svou účast na turnaji na půdě amerického státu Minnesota bral za automatickou. Při červencové přípravě české dvacítky si poctivě dával do těla, zároveň si uvědomuje, že nominace se bude odvíjet od předvedených výkonů na klubové úrovni. Čeká ho třetí ročník v QMJHL, takže pozvednout dosavadní úspěšnost zásahů 90,4 % a srazit gólový průměr pod tři branky za zápas by byla značka ideál.

Naděje Predators, kteří si ostravského rodáka zamluvili z 99. místa loňského draftu, zatím čeká na nováčkovskou smlouvu s hlavním týmem. V tomto směru se však možná pomalu blýská na lepší časy. Čech navíc nemá kam spěchat, v klubu drží pod kontraktem čtyři gólmany, z nichž jednoznačná jednička Juuse Saros vlastní dohodu až do léta 2033. Ukrutná doba.

„Moje smlouva se bude odvíjet od sezony. Každopádně mám v tomto směru pozitivní zpětnou vazbu. Myslím si, že pokud budu dobře pokračovat, řeknu si o ni. Je to můj hlavní individuální cíl,“ hlásí odchovanec Frýdku-Místku. „I když se nerad chválím, měl jsem pozitivní ohlasy i při letošním rozvojovém kempu. Udělaly mi radost, ale nechci je mít v hlavě, abych teď měl dva týdny pohodu. Ne, každý den se musím zlepšovat.“

O správný směr, kudy se má mladíkův progres ubírat, se starají přímo v Nashvillu. Když se rozjede zápasový kolotoč, je Milota v kontaktu s odborníky ve službách Predators minimálně na týdenní bázi. Rozebírají brankářovu hru, vymýšlí způsoby, jak by se dala ještě vylepšit. Zmíněný Saros slouží jako výborná inspirace, byť oproti Milotovi je krapet nižší.

Přežil kanonádu

V zámořské juniorce český klenot už rozhodně nespadá mezi nováčky. Spíše se i z pozice Evropana dostává do role jakéhosi průvodce, který u Eagles vítá zelenáče a pomáhá jim s aklimatizací. V klubu ho čeká třetí rok. Dokáže inspirovat svým úspěchem, naposledy byl jedním z pouhých osmi maskovaných mužů v QMJHL, na které vlastnily práva kluby z NHL.

V play off prožil Milota taky hodně nevšední zkušenost. Vyřazení dokázal odvrátit neskutečnými 84 zákroky, když v pátém prodloužení stanovil rekord klubu. A třebaže Cape Breton o tři dny později přece jen z vyřazovací části vypadnul, osmnáctiletý gólman si zkusil nevšední očistec.

„Utkání skončilo o půl druhé ráno. Jel jsem domů, šel jsem spát, měli jsme den volna, všichni byli vyšťavení. Možná se to nezdá, ale když jste v brance celou dobu v mokré výstroji, je to náročné. Stane se to možná párkrát za život, skvělý zážitek i highlight sezony. Ten zápas mi udělal velkou radost, budu na něj dlouho vzpomínat,“ slíbil si Milota.

V rámci analýzy a větší šance na budoucí úspěch rád sleduje zápasy Milwaukee a Nashvillu, z logiky věci zejména výkony mezi tyčemi. Odkoukat se dá hodně, třebaže ani majitel stříbra z Hlinka Gretzky Cupu nepatří vyloženě k dlouhánům. Se 186 centimetry by mezi elitou spadal k podprůměru.

Skutečnost nicméně nevnímá jako limit. Obzvlášť v organizaci Predators, kde se dokázal mezi brankářské hvězdy protlačit ještě o sedm čísel nižší Saros, se zdánlivá nevýhoda maže.

„Snažím se od něj hodně brát. Řadu věcí, co po mně trenéři chtějí, dělá výborně, proto je tak dobrý,“ hovoří Milota na adresu své inspirace. „Z hlediska NHL nepatřím k nejvyšším gólmanům, ale je to pro mě výhoda, protože ti hodně vysocí mají pak problémy s pohybem, vznikají díry v postoji. Zároveň nejsem tak malý, takže ideální výška. Můžu z ní v budoucnosti těžit.“

Rošáda v české brance

Pro trenéra juniorských reprezentačních gólmanů Martina Lásku se přístup k očekávanému strážci české klece mění. Hrabal se v útlém věku vytáhl k bezmála dvěma metrům, řadu střel kryl zásluhou hřmotné figury, přestože byl stále mobilní, tolik pohybů nepotřeboval. Milota je jiný případ, spolupráci s koučem si pochvaluje.

„S panem trenérem se známe delší dobu i mimo reprezentaci. Máme spolu zkušenosti, víme, co jeden od druhého čekat. Komunikativně jsme otevření, tak je to za mě nejlepší. Můžeme řešit všechno na ledě i mimo něj, jsem maximálně spokojený,“ libuje si Milota.

Pod dohledem Lásky strávil nejen aktuální kemp v Chomutově, ale také předchozí soustředění na pražské Hvězdě. Tam se v létě sešli nejnadanější gólmani v kategorii juniorů a dorostenců, aby společně rozšířili soubor svých dovedností. Další malý krůček, který pomůže Milotovi dosáhnout vytyčených výšin.

„Příprava je náročná jako každý rok. Snažím se pracovat na věcech, o kterých se bavím s trenéry a které je třeba zlepšit do příští sezony. Zatím vše probíhá dobře. Mám plán se vrátit do CHL, udělat co nejlepší výsledek. To je můj cíl. Abych dovedl tým ideálně v každém zápase k vítězství,“ předsevzal si někdejší Ocelář.

Jakub Milota v QMJHL