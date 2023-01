Death Stranding 2 oficiálně odhalen. Vyjde ale možná až v roce 2024

Hra Death Stranding 2 byla odhalena na prosincových The Game Awards, a to nikým jiným než samotným Hideo Kojimou.

Podle profilu Franka Alibertiho, který se ujal role vedoucího výtvarníka pro Death Stranding 2, na platformě ArtStation se očekává, že hra vyjde až v roce 2024.

Na Alibertiho profilu můžete sjet dolů do sekce "Productions" a prohlédnout si seznam prací, na kterých se Aliberti podílel nebo podílí. Zatímco konkrétní výpis pro Death Stranding 2 byl mezitím odstraněn, předtím byl uveden pod umělcovými produkcemi spolu s datem vydání v roce 2024.

I když pochází od seniorního umělce projektu, stále se jedná o únik informací a jako takový by měl být brán. Rok 2024 je pro Death Stranding 2 rozumným termínem vydání, ale jak jsme se již v minulosti přesvědčili, nikdy nevíme, co se se hrou může stát. Stejně tak to neznamená, že rok 2024 je datem vydání a může jednoduše znamenat konec Alibertiho působení na projektu a tak dále.

Bez ohledu na to, co si o těchto informací můžeme myslet, lze s jistotou předpokládat, že Death Stranding 2 v dohledné době nedorazí.