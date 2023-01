Battle royale Final Fantasy VII: The First Soldier končí. Square Enix zařízlo další hru

Není žádné tajemství, že vydavatel Square Enix už roky touží po vlastním live service titulu, který by mu za pomoci mikrotransakcí generoval pohádkové zisky podobně, jako je tomu například v případě Fortnite. Jenže v rámci této snahy nutí své vývojáře vytvářet hry, které jsou mimo jejich odbornost a na přesyceném trhu jednoduše nemají šanci na úspěch. Poslední obětí této strategie se stala mobilní battle royale hra Final Fantasy VII: The First Soldier.

Ta vyšla 17. listopadu 2021 a na přesyceném mobilním trhu nedokázala udržet krok s konkurencí. 11. ledna 2023 tak došlo k ukončení jejího provozu. Samo o sobě by nešlo o nic neobvyklého, ale stejný osud nedávno potkal hned několik dalších her této společnosti v rámci různých platforem. Jako poslední třeba neblaze proslulý live service Marvel's Avengers.