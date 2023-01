Sea of Thieves vyplouvá na svou jedenáctou výpravu. Podívejte co vás čeká

Sea of Thieves ze začátku vypadalo jako hra, která půjde hodně rychle ke dnu. Vývojáři to ale nevzdali a díry v něm látali tak dlouho, až se z něj stal velice populární kooperativní titul. Teď můžete svolat posádku a vydat se v něm už na jedenácté dobrodružství, které tentokrát nese název The Secret Wilds. To bude probíhat až do 2. února a zavede vás na plavbu napříč dávnými vzpomínkami.

The Secret Wilds: A Sea of Thieves Adventure | Launch Trailer Video se připravuje ...

Pokud si na tuhle výpravu troufáte, stavte se v hospodě u Larinny, ona už vám řekne co dál. Na své si ale přijdou i fanoušci PvP, kteří se konečně dočkali dlouho vyhlíženého updatu. Ten nově umožní bojovat i proti členům stejné frakce, čímž se výrazně snížily fronty na pořádnou pirátskou melu.