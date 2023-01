Forspoken se dočkalo PC demoverze. Hra samotná je zatím přijímána spíše vlažně

Square Enix se snaží hráče na počítačích přesvědčit, že Forspoken je dalším titulem, do kterého by měli investovat své peníze. Po exkluzivní PlayStation 5 demoverzi tak ochutnávka téhle magické akční adventury dorazila i na Steam, Epic Games Store a Windows Store. Hlavní hrdinka Frey Holland je v ní přemístěna do jiného světa, kterému hrozí zánik. Takže se budou metat kouzla na všechny strany.

Forspoken - Launch Trailer | PS5 Games Video se připravuje ...

Na Metacriticu má hra zatím od recenzentů průměrné hodnocení 68, z čehož 24 hodnocení je pozitivních, 39 smíšených a 4 negativní. Vyšla nicméně teprve včere, 24. ledna 2023, takže se ještě stále čeká na hodnocení od uživatelů.