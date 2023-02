The Day Before není podle jeho vývojářů podvod. Problém s ochrannou značkou nebyl příčinou odkladu

Po nečekaném odložení MMO survivalu The Day Before, ke kterému došlo po zjištění, že ochrannou značku k názvu hry si zaregistroval někdo jiný, vývojáři ze studia Fntastic v rozhovoru pro web IGN vysvětlují, že to vlastně všechno bylo tak trochu jinak. Jde o reakci na obvinění z toho, že hra možná vůbec neexistuje. Odložit datum vydání bylo údajně v plánu už dřív a nový problém se oznámení pouze připletl do cesty.

Obvinění z podvodu jsou podle nich smyšlená, i když důvody v takovém případě zmatečné komunikace nevysvětlují. Nešetřilo se nicméně velkými slovy jako vystřiženými z motivačního proslovu, kdy lidé prý uvidí pravdu, až tenhle titul jednou konečně vyjde, rány se zahojí a bouře přejdou. To se má nově stát 10. listopadu 2023, a to na počítače a konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S.