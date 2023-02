Kooperativní lov upírů Redfall půjde hrát pouze s připojením. Ani sami si bez internetu nezahrajete

Studio Bethesda poodhalilo v sekci otázek a odpovědí ke své chystané střílečce Redfall několik nových informací. Jedna v ní odhalená informace ovšem neudělala moc velkou radost vlkům samotářům. Pro hraní téhle kooperativní nadpřirozené střílečky od autorů her Prey nebo Deathloop totiž bude potřeba neustálé připojení k internetu bez ohledu na to, zda na krvesaje chcete vyrazit sólo. Nejde přitom o obvyklou věc a vývojáři navíc slibovali, že tenhle titul bude možné bez problémů projít v režimu jednoho hráče, k čemuž by měla patřit i možnost udělat to i offline.

Redfall - Official Gameplay Deep Dive Video se připravuje ...

Při nedávném oznámení data vydání spojeném s novou desetiminutovou gameplay ukázkou přitom tahle hra nic úplně závratného nepředvedla. Požadavek přitom bude platit i pro majitele konzolí Xbox Series X/S bez předplacené služby Xbox Gold, kteří tak budou moct hrát pouze singleplayer.