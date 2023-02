Sony popírá omezení výroby setu PlayStation VR2 a chlubí se čísly. God of War kosí prodeje

Internetem proběhla zpráva, že zájem o chystané sety pro virtuální realitu PlayStation VR2 nenaplnil očekávání společnosti Sony, v důsledku čehož by mělo dojít k masivnímu snížení vyrobených kusů. Sony však tyto spekulace podle informací webu Games Industry popírá. K žádným změnám prý nedošlo a hráči se nadále mohou těšit na přes 30 titulů v čele s Horizon Call of the Mountain.

Společnost zároveň vypustila do světa své finanční výsledky za poslední čtvrtletí, podle kterých už je ve světě 32,1 milionů konzolí PlayStation 5 a službu PlayStation Plus v některé z jejích forem využívá 46,4 milionů hráčů. God of War Ragnarök pak hlásí přes 11 milionů prodaných kopií, čímž táhne prodejte her z produkce Sony. Těch se totiž dohromady prodalo 20,8 milionů kusů.