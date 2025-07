Emoce šampionky Maňasové. Na zlato jsem myslela, řekla mistryně Evropy do 23 let

Příběh neobyčejné sprinterky Karolíny Maňasové má zlatý lem. Na mistrovství Evropy do 23 let v Bergenu létala na stovce suverénně jako Usain Bolt. Po rozběhu a semifinále vyhrála v tvrdé konkurenci i finálový běh s jasným náskokem. „Chtěla jsem tu vyhrát, tak se mi to podařilo. Mám velkou radost,“ radovala se. Vítězný čas 11,30 sekundy jí pokazil silný protivítr.

V závodě neměla problém, v cíli ale Karolína Maňasová vypadala, že neví, co si má počít. Ve finále ME do 23 let porazila Britku Niu Wedderburnovou-Goodisonovou o osm setin sekundy a v dojetí klesla na kolena. Našlapanou špičku své věkové kategorie rozdrtila.

„Byla jsem emocionální, protože před dvěma lety by mě nenapadlo, že v Bergenu můžu vyhrát. Prošla jsem od té doby dlouhou cestou,“ vysvětlila Maňasová. „Určitě jsem ráda, že jsem závodila v tak velké konkurenci. Holky přišly dobře připravené, nemohla jsem nikoho podcenit. Jsem ráda, že jsem obstála a podařilo se mi vyhrát. Myslela jsem na to zlato.“

Maňasovou v minulosti trápila zranění a navíc se nepohodla v krajské atletické akademii a vypadla z oficiálního systému. Zpět ji dostal kondiční kouč Ivo Pištěk, někdejší tréninkový parťák legendární Taťány Netoličkové, který v minulosti spolupracoval s tenistkami Karolínou Muchovou a Barborou Krejčíkovou. Letos Maňasovou přibrzdilo svalové zranění z červnového závodu v St. Pöltenu.

„Poslední start jsem měla před měsícem. Poslední dva týdny před šampionátem to na tréninku vypadalo celkem dobře. Ale závod je závod a potřebujete vyběhání ze závodů. To mi chybělo,“ líčila Maňasová. „Nevěděla jsem, co z toho vyleze, ale dopadlo to dobře.“

Jejím dalším cílem je boj o start na mistrovství světa v Tokiu. V žebříčku je její pozice nadějná. Jistotu by získala splněním limitu 11,07 sekundy, který je čtyři setiny nad jejím osobním rekordem a dvě setiny nad národním rekordem Jarmily Kratochvílové z roku 1981.

„Doufám, že se podaří i Tokio. Ještě mi k tomu zlatu chybí ten čas, doufám, že to v sezoně ještě přijde,“ usmívá se Maňasová.

V Bergenu září i Barbora Vaňková, která postoupila do finále 400 metrů překážek časem 55,79 sekundy, jímž se dostala na páté místo českých historických tabulek.