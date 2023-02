Hogwarts Legacy už jde vyzkoušet v multiplayeru. Komunita přichází po češtině s další vychytávkou

Do Bradavic s kamarády.

Nejprve to bylo oznámení prací na češtině a slovenštině, pak hotová čeština od umělé inteligence a teď se Hogwarts Legacy dočkalo i první verze multiplayeru. Postarala se o něj skupina The Together Team, která na svém YouTube kanálu zveřejnila i ukázku, kterou si můžete též pustit níže.

Jde přitom o stejné vývojáře, kteří stojí i za multiplayerem pro The Elder Scrolls V: Skyrim. Nutno ovšem dodat, že k současné verzi módu mají zatím přístup pouze podporovatelé skupiny na Patreonu, a že celý projekt je zatím v plenkách a jeho finální verze se hned tak nedočkáme.