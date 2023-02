Minecraft se rozroste o archeologii. Fanoušci kostičkového království se dočkají i nového nepřítele

Microsoft postupně odhaluje další novinky, které v rámci očekávaného patche 1.20 přibudou do jedné z nejpopulárnějších her na světě. Jako další teď byla nedávno potvrzena i v rámci komunity už nějakou dobu spekulovaná archeologie. Tu vývojáři představili na oficiálních stránkách hry. Umožní vám vyrazit do pouště a hledat tam speciální bloky písku, takzvaný Suspicious Sand. Ty pak budete moct za pomoci nového štětce oprášit a najít v nich nejrůznější zajímavé předměty. Naleziště by se přitom měla postupně objevovat i v dalších biomech.

A když už je řeč o biomech, tak do hry přibude i zbrusu nový cherry-blossom biom, který bude ideální bydlištěm pro milovníky růžové barvy a taky nový nepřítel jménem Sniffer. Ten byl považovaný za vyhynulého, ale za pomoci archeologie a trochy lásky ho budete moct opět přivést k životu. Za odměnu pro vás pak bude hledat semínka dávných rostlin. Aby toho nebylo málo, hra nedávno oslavila 10 milionů odběratelů na svém YouTube kanálu.