VR hra Horizon Call of the Mountain láká na parádní launch trailer. Objeví se v něm i Aloy

Po představení svého hlavního hrdiny Horizon Call of the Mountain láká na své vydání na novou generaci headsetu pro virtuální realitu PlayStation VR2 také launch trailerem, který si můžete pustit níže. V tom se dozvíte něco málo z příběhu, uvidíte nové záběry ze hry a mihne se v něm i hlavní hrdinka Horizon Zero Dawn a Horizon Forbidden West.

Hra na nových záběrech vypadá vážně parádně. Navíc si zatím vede slušně i na Metacriticu, kde zatím od recenzentů posbírala hodně solidních 79 bodů. Někteří si ale stěžují, že nejde o nic jiného než o simulátor lezení po horách.