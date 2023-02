Mobilní Mighty DOOM v prvním traileru nahání roztomilé démony. Vyjde už brzy a BFGčko nebude chybět

Studio Bethesda na svém Twitteru oznámilo, že Doom Slayer se vrátí daleko dřív a v úplně jiné formě, než by kdo čekal. Mighty DOOM totiž bude roztomile se tvářící střílečka s pohledem shora, ve které bude hračka nahánět další hračky, které vzaly roha z krabic. Není to nicméně tak hrozné jak to zní, na prvním traileru hra totiž vypadá jako solidní způsob, jak si ukrátit cestu městskou hromadnou dopravou. Hra má navíc fungovat na roguelite principu, což sice ve spojení s mobily bude znamenat mikrotransakce, ale pokud nebudou příliš agresivní, zároveň by to mohlo znamenat i solidní porci zábavy. Navíc mobilní Fallout Shelter byl skvělá hra, takže bychom ještě neházeli motorovku do střev.

Hra je aktuálně ve stádiu sbírání předregistrací vyjít by měla 21. března 2023 pro zařízení s operačním systémem Android a iOS. Víse si z ní můžete porhlédnout na jejím oficiálním webu.