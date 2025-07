Kajakář Kauzer o cyklistice ve Slovinsku: Pogačar je dost populární, ale jeden ho poráží

Na nedávném Světovém poháru vodních slalomářů v pražské Troji si nešlo nevšimnout výrazné symboliky. Kajakář Peter Kauzer, jedna z legend svého sportu, závodil se žlutou lodí a ve žlutém tričku. Při vědomí, že se jedná o slovinského sportovce a do startu Tour de France zbýval pouhý týden, otázky na cyklistiku se přímo nabízely. V rozhovoru pro iSport a iDnes Kauzer prozradil, jak oblíbený je v jeho zemi Tadej Pogačar, i kdy by vyrazil na kolo s kamarádem Primožem Rogličem.

Každý se sice věnuje jinému sportu, jedno však mají společné. Kajakář Peter Kauzer i cyklista a bývalý skokan na lyžích Primož Roglič se narodili v Trbovlje. „Známe se dobře a popravdě už ani nedokážu říct, jak dlouho. Ale určitě je to déle, než je cyklistou,“ zamyslel se Kauzer.

Když se tak na vás dívám, je žlutá teď ve Slovinsku oblíbená barva?

(zasměje se) „Když přijde tato část roku, tak ano. Vše se točí jen kolem žlutého dresu. Tour de France začíná a my máme dva silné zástupce, kteří pojedou o nejcennější trikot. Takže ano, je to dobrá barva.“

Jste cyklistický fanda?

„Jsem obecně sportovní fanoušek. Tadeji Pogačarovi a Primoži Rogličovi samozřejmě fandím a při takových závodech jako je Tour ještě víc. S Primožem jsme dobří přátelé, protože pochází z města asi 15 kilometrů vzdáleného od toho mého. Je fajn mít takové sportovce jako jsou oni.“

Jak dlouho se s Rogličem znáte?

„Uff, to nevím. Je to opravdu dlouhá doba. Znal jsem ho ještě, než se stal cyklistou.“

Jezdíte spolu na kole?

„Ne, to ne. (směje se) Nejsem dobrý cyklista. Raději chodím běhat, protože na kole, aby to k něčemu bylo, musíte jet aspoň dvě hodiny. Ale přemýšlím, že bych si kolo pořídil, takže možná začnu jezdit.“

Z fotek na Instagramu je vidět, že když už vyrazíte, preferujete horské kolo.

„Ano, a hlavně když to je elektrokolo, aby mi pomohlo jet do kopce. Díky tomu si můžu aspoň trochu představit, v jaké rychlosti vyjíždí kopce profíci. Jedině tak bych asi mohl s Primožem jet. Odkud pocházím, jsou jen kopce, takže možná proto je Primož tak dobrý v horách. I proto je pro mě lepší mít horské kolo, máme ve Slovinsku krásné traily.“

Jak se u vás zvedla popularita cyklistiky od Pogačarova prvního vítězství na Tour?

„Myslím, že to začalo, už když Primož vyhrál svou první Vueltu. A taky byl stříbrný na mistrovství světa v časovce. Takže všechno to pro naši zemi začal Primož, a pak ostatní poznali, že to můžou dokázat i oni. V roce 2020 jsem byl smutný kvůli Primožovi, ale šťastný za Tadeje. Nikdo nepředpokládal, že by Primož žlutý dres v časovce ztratil. On je jinak skvělý časovkář, koneckonců je to olympijský vítěz, ale tak už to bylo.“

Na jaké pozici slovinské oblíbenosti vidíte cyklistiku?

„Řekl bych, že ve Slovinsku jsou jednotliví sportovci úspěšnější než národní týmy. Ale jak asi víte, máme jednoho skvělého basketbalového hráče (Luka Dončič), kterého všichni znají… Pak máme také dobré lyžaře. V zimních a letních sportech jsme dobří, fandíme si a oslavujeme, když někdo z nás uspěje. Cyklistika je na vrcholu díky Primožovi a Tadejovi.“

Jak je Pogačar u vás slavný?

„Řekl bych, že nejpopulárnějším sportovcem je Luka Dončič, pak Tadej, Janja Garnbretová (sportovní lezení), Primož a Anže Kopitar (lední hokej). V tuhle chvíli si myslím, že se nikdo neblíží popularitě Luky, což je trochu škoda. Tadej, Primož a ostatní naši cyklisté odvádí skvělou práci a všichni si jich velmi váží.“

Máte nějaké vtipné zážitky s Rogličem?

„Mám, ale žádný z nich není publikovatelný. Je vážně pohodový chlapík, se kterým je příjemné trávit čas, ke každému je zdvořilý.“

Jak jste reagoval, když vám ještě jako skokan na lyžích řekl, že bude cyklistou?

„Když se při skocích zranil, jeden chlápek mu dal kolo, jen aby měl na čem rehabilitovat. A on pak poznal, že tohle je pro něj to pravé. Možná se věnoval špatnému sportu od začátku.“ (pousměje se)

Pozná člověk ve Slovinsku, že se jede Tour de France?

„Každá akce, na které jsou Slovinci dobří, je hlavním tématem v televizi. Všechna média ji řeší. Teď to je Tour, pak zase atletika, náš šampionát… Kdekoliv jsou Slovinci mezi nejlepšími, řeší se to u nás.“

Jak si ve vaší zemi stojí vodní slalom?

„Je celkem oblíbený. Začal jsem ho dělat, když jsme měli dobré výsledky, je to nějakých 20 let zpátky, a od té doby se vnímání veřejnosti jen zlepšuje. Když jsem vyhrál olympijskou medaili, a hlavně když Benjamin Savšek získal zlato v Tokiu, popularita ještě vzrostla. Takže jsme na tom dobře, ale není to nic v porovnání s těmi, o kterých jsme mluvili.“

Doporučte hobby cyklistům místo ve Slovinsku, kde je to pro tyto radovánky nejlepší.

„Kdekoliv… Opravdu kdekoliv, protože jsme malá země a všude jsou fajn cesty. Ať už chcete do kopců, na roviny… Z hor se můžete k moři dostat po okruhu, který má hodinu, hodinu a půl (autem). Zkrátka přijeďte a uvidíte, že je to krásná země.“