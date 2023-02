Sony s předstihem ukazuje březnovou nabídku her zdarma. Třetí měsíc bude ve znamení velkých značek

PlayStation Plus Březen • PlayStation Plus

PlayStation Plus • PlayStation Plus

Na akci State of Play společnosti Sony došlo k řadě oznámení. Jedním z nich bylo i odhalení březnových her zdarma, které Sony přidává jako bonus pro předplatitele své služby PlayStation Plus. Nejde přitom o žádné malé tituly. Pro většinu asi nejméně zajímavým z trojice nabízených titulů je akční RPG Code Vein. Mnohem lákavěji už ovšem zní Diablovka Minecraft Dungeons a Battlefield 2042. Obě hry sice po svém vydání nesklízely zrovna nejlepší hodnocení, ale od té doby se mnohé změnilo a je tak ideální doba zkusit jim dát druhou šanci.

Během prezentace pak proběhla i řada zajímavých ukázek a oznámení, jako bylo například oznámení data vydání pro Baldur's Gate 3.