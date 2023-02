Atomic Heart se stal terčem ukrajinské vlády. Hra je údajně riziková pro hráče i Ukrajinu a měla by se zakázat

Po průšvihu s rasově necitlivou epizodou seriálu Jen počkej, zajíci!, má nová střílečka Atomic Heart na krku další problém. Tentokrát po něm ale nejdou jen hráči zděšení postavičkou afrického domorodce, ale rovnou ukrajinské ministerstvo pro digitální transformaci. To požaduje, aby se prodej hry na území Ukrajiny i v dalších zemích zakázal. Ministerstvo se údajně chystá k zajištění těchto kroků vyzvat Sony, Microsoft i Valve.

Podle oficiálního vyjádření by měla být hra toxická a hrozí u ní sběr dat hráčů za účelem jejich předání Rusku, stejně jako to, že jejím prodejem získané peníze budou využiti na podporu války na Ukrajině. To je prý založené na informacích z médií o tom, že za hrou stojí ruský kapitál. Studio Mundfish sídlí na Kypru, již dříve vydalo prohlášení, že v něm pracují lidé z nejrůznějších národností a nebude zaujímat žádné stanovisko v politických ani náboženských názorech. Vývojářům je tak vyčítáno, že jednoznačně neodsoudili invazi na Ukrajinu.