Ruined King konečně dorazil na next-gen konzole. Jde o první RPG ze světa MOBA hry League of Legends

Riot Forge na svém Twitteru láká majitele nové generace konzolí PlayStation a Xbox na spuštění next-gen verze tahového RPG Ruined King: A League of Legends Story. To se koncem roku 2021 slušně zapsalo na počítačích a konzolích PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch. Na Metacriticu má solidní hodnocení a i přes některé designové problémy se může pochlubit svižnou a hratelností, a líbivým audiovizuálním zpracováním.

Jde zároveň o první projekt iniciativy Riot Forge, která nedávno oznámila i další chystané akčního RPG Mageseeker: A League of Legends Story. Majitelé verzi pro starou generaci konzolí přitom mají možnost přejít na tu novou zdarma.