Mechabellum láká na automatické bitvy obřích strojů. Potyčky vypadají na prvním traileru impozantně

Až do posledního mecha.

Na akci Paradox Announcement Show 2023 se dočkal oznámení nejen nový díl městské budovatelské strategie Cities: Skylines II, ale také zajímavě vypadající auto battler jménem Mechabellum. Ten proti sobě postaví dvě armády menších i podstatně větších mechů, kterým následně budete moct fandit, až se budou navzájem zadupávat do země. Hra vypadá hodně zajímavě a pokud se ji povede vývojářům správně zrealizovat, mohlo by jít o svěží závan větru do mírně stagnujícího žánru.

Mechabellum Announcement Trailer - Paradox Arc Video se připravuje ...

Na oficiálním Twitteru hry pak vývojáři lákají na Early Access, který odstartuje už 11. května 2023, a ve kterém tenhle titul nějakou dobu zůstane.