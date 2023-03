Hogwarts Legacy trumflo v prodejích na vydání Call of Duty za posledních šest let. Vítězné tažení pokračuje

Tažení návratu do školy čar a kouzel v Bradavicích za úspěchy pořád nekončí. Snad jediné, co si ještě Hogwarts Legacy neodneslo, je titul hry roku, na boj o který si bude muset ještě počkat. Jinak ale ovládlo snad úplně všechno. Podle webu GamesIndustry tahle hra už stačila ukořistit 5. místo v celkové prodejnosti za posledních 12 měsíců. To v překladu znamená, že za měsíc zvládla to, na co měla FIFA 23, Call of Duty: Modern Warfare 2, Grand Theft Auto 5 a Elden Ring podstatně víc času. Zároveň se zde bavíme o třech z největších videoherních značek současnosti a hře roku. Během října pak bylo Hogwars Legacy vůbec nejprodávanější hrou v Evropě. Lze tak očekávat, že během následujících měsíců v žebříčcích celkových prodejů ještě poroste.

Warner Bros. se přitom nedávno pochlubilo obrovskými prodeji a zisky. I přes odklad verze hry pro starou generaci konzolí PlayStation a Xbox pak prodeje výrazně nezpomalují.