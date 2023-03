Dinosauří střelnice Exoprimal má datum vydání. Potenciální zájemce zve do otevřeného beta testu

Kooperativní střílečka s exosuity jménem Exoprimal na akci Capcom Spotlight March 2023 odhalila své datum vydání. Bojovat s deštěm prehistorických ještěrů se budou moct hráči vydat 14. července 2023 na počítačích a staré i nové generaci konzolí PlayStation a Xbox. Potvrdily se tak dřívější úniky informací. Pokud vás tenhle koncept opravdu hodně zaujal, můžete se na stránkách hry přihlásit do otevřeného beta testu. Ten proběhne na všech platformách od 17. do 20. března 2023. Pokud se tedy nechystáte do prvního kola testování čtvrtého Diabla, tohle může být slušný způsob, jak zabít víkend.

Exoprimal - Release Date Trailer Video se připravuje ...

Hra bude obsahovat Battle Pass a obecně to vypadá na další live service, kterému hrozí rychlé vyhynutí. V den vydání ji každopádně najdete i ve službě Game Pass, což ji dává alespoň nějakou naději.