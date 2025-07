Stovky rozdílů. Sparta má jiný charakter, nový kapitán je nepřehlédnutelný

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 9 )

Vstoupit do diskuse ( 9 )

Mezi ním a Lukášem Haraslínem, novým bossem letenské kabiny, existují stovky rozdílů. V osobnosti, chování nebo vystupování na veřejnosti. Jeden je tichý, uzavřený, přemýšlivý. Druhý hlasitý, otevřený, emoční.

Jakmile skončila středeční tisková konference před startem ligové sezony, kouč Brian Priske – známý svou lidskostí – objal Haraslína. Oba se smáli, vtipkovali, urazili bok po boku několik metrů směrem ven z místnosti plné novinářů a fotografů. Nejde o to, co je lepší, nebo horší. Těžko si však představit, že podobně by vystupoval Panák.

Když zkušený obránce v minulých měsících hovořil v médiích, mluvil s rozvahou, velkou opatrností. Uprostřed hodnocení více či méně vydařeného zápasu udělal dlouhou pauzu, aby se zamyslel. Dobře vážil každé slovo, aby nemluvil v emocích, aby nikoho nepoškodil.

Upřímně, takový přístup je mi vlastně sympatický. Vůbec nic proti němu nemám. Je však třeba uznat, že Sparta v tuto chvíli potřebuje zcela jinou tvář. Haraslín představuje emoce. Ukazuje je v kabině, na hřišti vůči rozhodčím, soupeřům a stejně tak vlastním spoluhráčům. Nebojí se pojmenovat věci tak, jak je momentálně cítí.

Ve Spartě už má zkušenosti, patřil do skupinky lídrů už za dob bývalého (a velmi úspěšného) kapitána Ladislava Krejčího. Haraslín je zkrátka víc otevřený, živelnější, upovídaný. Což potvrdil také na brífinku se zástupci médií. Tohle si prostě užívá.

Je nepřehlédnutelný v kabině, sdílí fotky na Instagramu, ukazuje soukromí, rád dává televizní rozhovory. Znovu opakuji: Jiný než Panák. „Lukáš neustále o něčem mluví, nezastaví se,“ líčil s úsměvem Dominik Hollý, nedávná posila letenského týmu.

Nelze tvrdit, že se sparťanská šatna najednou vrátí do dob Krejčího vlády. Není vyloučené, že se v týmu objeví spory, hádky, třenice. Ale jedno je jisté – kabina Sparty má šéfa se zcela jiným charakterem.