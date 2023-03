Sony možná pracuje na PC portu hry Ratchet & Clank: Rift Apart. Naznačuje to pracovní nabídka

Po nedávném možném odhalení toho, že vývoj hry Mafia 4 nejspíše vstoupil do předprodukční fáze, prostřednictvím pracovní nabídky, přichází další potenciální odhalení prostřednictvím inzerátu. Tentokrát jde o možné práce na PC portu plošinovky Ratchet & Clank: Rift Apart. Poukazuje na to pracovní nabídka studia Nixxes, která jako výhodu udává znalost nástroje pro uživatelské rozhraní, který používá mimo jiné i právě zmíněný titul. Vzhledem k tomu, že studio pro Sony dělá PC porty a ostatní tituly se nejeví jako úplně pravděpodobní kandidáti, jedná se tak o v celku pravděpodobnou variantu.

Jedinou otázkou tak zůstává, podle jakého klíče si Sony vybírá hry, které na počítače pošle reprezentovat své barvy. I přes skvělá hodnocení na Metacriticu se totiž najdou mnohem zajímavější hry z jejich klenotnice.