Trojnásobný šampion se s Třincem rozloučí. Klapne návrat domů? Variant je víc

Hlad po úspěchu nezmizel ani po čtvrtfinálovém nezdaru se Spartou. Hokejový Třinec postupně mění součástky na dlouhodobě fungujícím stroji, který však v minulé sezoně nejednou zaskřípal. Příchody reprezentantů Oscara Flynna, Michala Kovařčíka, Jakuba Galvase a Davida Musila jsou důkazem, že ve Slezsku to s nejvyššími ambicemi znovu myslí vážně. Vlna nových akvizic však logicky přináší i bolavé odchody, jeden takový se bude týkat Jakuba Jeřábka. (Roční premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>)

Čtyřiatřicetiletý obránce přišel pod Javorový vrch s nablýskanou vizitkou reprezentanta a olympionika. Ocelářům se upsal po tříleté štaci v Podolsku, jednoroční anabázi ve Spartaku Moskva a především po angažmá v Montrealu, St. Louis a Washingtonu, s nímž v roce 2018 pozvedl Stanley Cup vedle Michala Kempného a Jakuba Vrány. Úžasný životopis. Takového borce chcete. A bez váhání!

Do vyladěné ocelářské organizace zapadl v létě 2022 na první dobrou. V úvodní sezoně výrazně pomohl k zisku titulu z předkola, o rok později si zlatou pohádku zopakoval. Tentokrát však v roli fanouška.

V předposledním kole základní části totiž Jakubu Jeřábkovi spadl na nohu pardubický útočník Richard Pánik, třinecký bek kvůli zlomenině lýtkové a holenní kosti pauzíroval až do října. Krátce po návratu ještě scházel od listopadu do ledna, stejně tak po prvním utkání play off s Litvínovem.