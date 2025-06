Jágr se setkal s McDavidem: Vidím v něm Boha. Přiznal, že chce ještě hrát

Už v průběhu minulého ročníku si nejen fanoušci pokládali podobné otázky. Opravdu jde o poslední sezonu Jaromíra Jágra? A bude v 53 letech ještě hrát? Řada expertů nepochybovala, že hokeji má stále co dát. Po úspěšné záchraně Kladna a vyhnutí se baráži legendární útočník nevyloučil pokračování aktivní kariéry, ale vzal si ještě čas na rozmyšlenou.

Z posledních prohlášení a výstupů je ovšem víc než patrné, že hokejový velikán ještě končit nehodlá. Díky své milované hře se nadále udržuje ve fyzické kondici, hubne a cítí se dobře. Po odprodání 80 procent podílu vlastnictví Rytířů má navíc větší klid na přípravu. Jágra nepochybně také láká zahrát si za tým, který v Kladně po příchodu (zatím) 14 posil roste.

Naposledy se ke své budoucnosti pozitivně vyjádřil v průběhu vrcholícího finále Stanley Cupu mezi Floridou a Edmontonem, kterého se jako divák osobně zúčastnil. Zámořští novináři se druhého nejproduktivnějšího hráče v historii NHL nezapomněli zeptat, zda bude i příští sezonu hrát. „Myslím si, že ano. Doufám v to,“ prozradil Jágr v rozhovoru pro web Sportsnet.

Největší zájem byl ovšem o Jágrovy dojmy z boje o nejslavnější hokejovou trofej světa. Na Panthers jako úřadujících šampionech ocenil, že poskládali kompletní tým, ve které řada hráčů umí dát gól. Za skvělou práci pochválil i čtvrtou lajnu s Čechem Tomášem Noskem. Třiapadesátiletý forvard nebyl nijak překvapen, jak parádní play off prožívá veterán Brad Marchand či za Oilers hrající Corey Perry. „Ti kluci, byli stavění na těžší hru už dávno. Dokud udrží rychlost, měli by mít výhodu,“ řekl.

Setkání i s McDavidovým otcem

Byť má dvojnásobný vítěz Stanley Cupu vazbu především na Floridu, za kterou v letech 2015-17 nastupoval, dost se rozpovídal o Connoru McDavidovi. S hvězdným kapitánem Edmontonu měl nyní několik možností se setkat a promluvit si s ním. Kladenský matador, jenž si proti tahounovi Oilers i stihl zahrát, nepochybuje, že už nyní je legendou a jedním z nejlepších hráčů, kteří kdy hráli hokej.

„Respektuji jeho hru. Baví mě ji sledovat. Způsob, jakým hraje, někdy dělá z velkých hráčů hlupáky. A to je zvláštní. Vždycky obdivuju lidi, kteří jsou větší než ti ostatní. Věřím v Boha. Takže v něm vidím Boha. Je to něco, co je skvělé. Vždycky si toho vážím. Protože to musí být něco víc než my ostatní,“ hluboce smekal Jágr před McDavidem.

Muž, kterému před rokem Pittsburgh vyvěsil pod strop haly dres s číslem 68, vždy obdivoval velké sportovce, kteří zkrátka měli „něco navíc“. „Nějakou vyšší energii. Prostě musíš mít něco extra, abys na té úrovni dominoval. Musíš mít něco speciálního. Třeba když se podíváš na basketbal, dostaneš Jordana. Musíš být jiný. Tak to vidím já. Dokážu ocenit velikost lidí. Gretzky byl jiný. Mario Lemieux byl jiný,“ má jasno Jágr. Do stejné skupiny řadí i současnou kanadskou megahvězdu.

Jak se Jágr rozepsal na svém facebooku, významnou roli u skvělých sportovců přisuzuje rodičům, jejich vynaloženému času a motivování dětí ke sportu. Nezapomněl zmínit Gretzkyho, ale i svého otce, se kterým od sedmi let každý den tvrdě pracoval na statku, aby poté udělal rovněž tátou naordinovaných 1000 dřepů denně.

Při setkání s McDavidem na Floridě měl možnost pobavit se i s jeho otcem Brianem. Jágra zajímalo, jak se synem trénoval a co dělal jinak než ostatní hokejisté, aby později všechny převýšil. A odpovědi se dočkal. „Nechám si ji pro sebe, ale jsem rád, že jsem se znovu přesvědčil o tom, že když chceš být výjimečný, musíš dělat věci, co nikdo nedělal před tebou. A musíš jim věřit. A být trpělivý, protože ani Praha nebyla postavena za jeden rok,“ napsal olympijský vítěz z Nagana.