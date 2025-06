Mečbol pro Oklahomu. Williams bodově explodoval, opora Pacers hrála se zraněním

Finálová série play off NBA se znovu přesunula do Oklahomy a tamní City Thunder beze zbytku využili domácího prostředí. Výhra 120:109 znamená mečbol v boji o Pohár Larryho O'Briena. Mají basketbalisté Indiany ještě vůbec páky na to finále zvrátit? Za vítěze střelecky explodovali dva hráči, naopak v dresu Pacers má problémy s lýtkem Tyrese Haliburton a totálně vypadl z role.

Když Indiana vedla 2:1 na zápasy, v USA byli na nohou. Že by jasný favorit finále ztratil? City Thunder se semkli a v následujících dvou zápasech se dokázali Indianě vyrovnat v jednom aspektu, ve kterém nad favoritem vyčnívala – v týmovosti.

Pořád na straně Oklahomy všichni čekají, co předvede jistý Kanaďan. MVP sezony Shai Gilgeous-Alexander (SGA) svůj tým táhne za prvním titulem v historii organizace. V pátém zápase zůstal ale ve stínu Jalena Williamse. SGA sice nasázel 31 bodů a přidal deset asistencí, jenže Williams se v kolonce bodů zastavil na čísle 40, což je jeho kariérní maximum.

Už podesáté v play off se stalo, že SGA a Williams dali dohromady alespoň 70 bodů svého týmu. Na tohle Pacers neměli odpověď. Zvláště ve chvíli, kdy Haliburton minul všech šest střeleckých pokusů z pole. Proměnil jen čtyři trestné hody. Trápí ho poraněné lýtko. Bez svého hlavního dispečera hry v top formě budou Pacers otáčet finále už asi jenom těžko.

Jestli ale něco Indiana nezapře, je to houževnatost. Ve třetí čtvrtině prohrávali i o patnáct bodů, jenže zase ukázali, že je není radno podceňovat a ve čtvrté periodě i se zraněným Haliburtonem snížili na rozdíl dvou bodů. Že by déjà vu z prvního utkání, kdy Oklahoma ztratila nepochopitelně jasně rozehraný duel?

Carlisle potřebuje Haliburtona v top fazóně

Tentokrát si však výhru favorit dokázal profesorsky pohlídat a zvednout se v pravý okamžik. „Upřímně? Byl to úplně stejný typ zápasu, jaký jsme zažili v prvním finále. Jenže jsme se poučili a to je to, co dělá náš tým dobrým,“ řekl hlavní střelec večera Williams.

„Zdaleka to nebyl perfektní zápas. Ještě je kam růst, ale posun oproti čtvrtému utkání je výrazný,“ pronesl kouč vítězů Mark Daigneault.

V noci ze čtvrtka na pátek dojde na epickou šestou bitvu, kdy Oklahoma může získat svůj první titul v historii franšízy. Ovšem celý ansámbl se znovu stěhuje do Indianapolis, kde Pacers v play off vyhráli devět z deseti klání. Kouč Rick Carlisle potřebuje Haliburtona v top fazóně, ale bude to složité. Noha jej trápí delší dobu, ale dokázal s ní hrát velké zápasy. Jako by si už ale extrémně dlouhá sezona vybírala svou daň.

„Není to ideální, to je jasné asi všem. Nemyslím si však, že by v šestém zápase měl chybět. O poločase jsem měl obavy, ale Tyrese trval na tom, že bude hrát. Ve druhé půli dokázal vytvořit spoustu dobrých situací. Bohužel to není stoprocentní, ale v této sérii najdete řadu hráčů, kteří už nejsou stoprocentně fit,“ prohlásil Carlisle na adresu Haliburtona. Otázkou je, v jaké pohodě se na palubovce objeví.

Výsledek finále play off NBA

Finále play off NBA - 5. zápas:

Oklahoma City - Indiana 120:109 (32:22, 59:45, 87:79).

Nejvíce bodů: Jalen Williams 40, Gilgeous-Alexander 31, Wiggins 14 - Siakam 28, McConnell 18, Nesmith 14. Stav série: 3:2.