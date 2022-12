The Game Awards 2022: Hru roku vyhrává Elden Ring, špatně si nevedl ani God of War

Udělování cen za nejlepší hry roku, The Game Awards 2022, již tradičně proběhlo s velkou pompou a nechyběla ani velká jména a známé osobnosti. Odhalila se celá řada nových her, připomněly se některé hity, které k nám dorazí v příštím roce. Ale především se rozdaly sošky těm nejlepším z nejlepších.

Nejcennější sošku za hru roku si nakonec odnáší akční RPG Elden Ring, které bylo favoritem víceméně od začátku. V těsném závěsu skončilo severské dobrodružství God of War, které si naopak domů odneslo úctyhodných 8 sošek včetně nejlepšího scénáře, hlavního hereckého výkonu či nejlepšího titulu v žánru akčních adventur.

Pro kompletní seznam všech výher se můžete mrknout níže. Vyhrál některý z vašich favoritů? Podělte se v diskuzi pod článkem!

Hra roku – Elden Ring

Nejlepší režie – Elden Ring

Nejlepší příběh – God of War Ragnarök

Nejlepší výtvarná režie – Elden Ring

Nejlepší hudba a hudební doprovod – Bear McCreary, God of War Ragnarök

Nejlepší zvukový design – God of War Ragnarök

Nejlepší výkon – Christopher Judge, God of War Ragnarök

Hra s největším dopadem – As Dusk Falls

Nejlepší aktualizovaná hra – Final Fantasy XIV

Nejlepší indie hra – Stray

Nejlepší indie debut – Stray

Nejlepší podpora komunity – Final Fantasy XIV

Nejlepší mobilní hra – Marvel Snap

Nejlepší VR/AR hra – Moss: Book II

Nejlepší akční hra – Bayonetta 3

Nejlepší akční adventura – God of War Ragnarök

Nejlepší RPG – Elden Ring

Nejlepší bojová hra – MultiVersus

Nejlepší rodinná hra – Kirby and the Forgotten Land

Nejlepší simulační/strategická hra – Mario + Rabbids Sparks of Hope

Nejlepší závodní hra – Gran Turismo 7

Nejlepší multiplayerová hra – Splatoon 3

Nejočekávanější hra – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nejlepší tvůrce obsahu – Ludwig

Nejlepší adaptace – Arcane: League of Legends

Inovace v oblasti přístupnosti – God of War Ragnarök

Nejlepší esportová hra – Valorant

Nejlepší esportovec – Jacob ‘Yay’ Whiteaker (Valorant)

Nejlepší esportový tým – LOUD (Valorant)

Nejlepší trenér esportu – Matheus ‘bzkA’ Tarasconi (LOUD, Valorant)

Nejlepší esportová událost – 2022 League of Legends World Championship