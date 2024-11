Říha má zvednout Prostějov. Jako dřív s tátou Dynamo, řekl po úvodní prohře

Jaký tým jste v Prostějově po příchodu našel?

„Cítím, že tým chce pracovat a celý klub usiluje o to, aby se zvedl. Všichni pro to dělají maximum, fanoušci nám taktéž chtěli pomoct, za to jim patří dík. Podpora byla cítit i za nepříznivého stavu, což beru jako velmi důležité. A bude to důležité i do budoucna.“

Začal jste bláznivou přestřelkou se Vsetínem…

„Nebylo to ideální, ale z mého pohledu konečný výsledek neodpovídá odehranému utkání. Vsetín potrestal naši nedisciplinovanost v závěru, výsledek za mě vypadá šíleně. Byli jsme ve hře celý zápas, průběh se lámal v několika okamžicích. Vedli jsme, ale za třináct vteřin Vsetín srovnal. Poté už jsme museli dotahovat a bylo to těžké. Kladně hodnotím druhou třetinu, kdy jsme snížili na rozdíl gólu. Našimi chybami ale opět soupeř odskočil. Vsetín má kvalitu a my jsme jim k tomu dopomohli. Hosté nás trestali v defenzivní zóně a průběh celého utkání šel proti nám.“

Co teď?

„Musíme dál pracovat, byly tam perfektní pasáže, ale byly tam i pasáže nesmyslné. Viděl jsem obrovskou naivitu v defenzivě, zase musím na druhou stranu vyzdvihnout Vsetín v efektivitě a trestání našich chyb. Za prvním výkonem musíme udělat tlustou čáru a detaily vyladit tak, aby další utkání bylo lepší.“

Proč Prostějovu trvalo měsíc, než vás jmenoval jako nového kouče?

„Proběhl ze strany klubu nějaký kontakt, ale já jsem řešil i jiné varianty. Pak to ten osud nějak překlopil a bylo to už hodně rychlé. S panem Luňákem jsme uzavřeli takovou dohodu, aby byla férová. Cítil jsem z jeho strany velký zájem, a proto to šlo poté tak rychle. Nebylo to tak, že bychom spolu mluvili měsíc, to určitě ne.“

Bylo pro vás důležité, že kromě funkce trenéra vám byla svěřena i role sportovního manažera, na kterou jste byl z předchozích působišť zvyklý?

„Já jsem zvyklý na to si tým řídit celkově. Je pro mě důležité, abych věděl, kterého hráče chci přivést do týmu. Propojení je velmi důležité, klub může mít v řízení efektivitu.“

Máte představu, koho byste ještě rád přivedl do kádru?

„Naší strategií bude dát tomu čas. Ze tří příchozích hráčů máme pět dalších hokejistů na marodce, a to velmi kvalitních. Jan Kavan nebyl k dispozici kvůli reprezentačním povinnostem, to je další chybějící. Celkově tak máte tu kvalitu menší, než bychom si přáli, ještě k tomu když hrajete se Vsetínem. Kdybychom měli všechny hráče k dispozici, tak by to bylo z naší strany asi i kvalitnější. Kluci začali hodně pracovat, věřím, že se vrátí rychle z marodky. Pak tomu musíme dát čas. Nemůžeme přehazovat formace kvůli jednomu nezdaru, že vyměníme dalších pět lidí. To by nebylo rozumné v této chvíli.“

Mezi novými hráči se objevil i navrátilec do sestavy Petr Chlán. Jakou roli od něj očekáváte?

„Postavili jsme ho do první lajny a ta odvedla proti Vsetínu dobrou práci. Tudíž si od něj toto přesně představuji. Bude rozdílovým hráčem, je to kvalitní centr. Věřím u něj v dobrou práci na buly, že bude rozhodovat přesilovky. Splnil to, co jsem od něj očekával, první formace měla obrovský tlak. I za stavu 4:7 si tam vytvořili další čtyři situace, které volaly po gólu.“

Ve vaší trenérské kariéře jste trénoval i vaším otcem. Jakou nejcennější radu vám dal?

„Těch rad bylo hodně. Zažil jsem dobu, kdy jsme s tátou společně přebírali Pardubice v podobném rozpoložení jako já nyní Prostějov. Z toho jsem si dosti odnesl do dalšího působení. Musíte k tomu týmu jinak přistoupit, když tým přebíráte v průběhu sezony, než když se tak děje před sezonou. Jinak se i poté chováte, je v tom hodně velký rozdíl.“