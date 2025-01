Přestoupit ze Slavie do Sparty? Talent říká: Neřeším to, jsem naplavenina

Přestoupit ze Slavie do Sparty a naopak? To se ve fotbale neodpouští. V hokeji to je jinak. Tím, že hokejisté Slavie sestoupili z extraligy už před deseti lety a dosud se nemají ani zdánlivě k návratu mezi elitu, rivalita opadá. A tak ani přesuny mezi oběma pražskými „S“ už příliš nebudí emoce. Důkazem je talentovaný gólman Tomáš Volevecký, který vstoupil do dospělého hokeje právě v Edenu a dnes patří Spartě.

V uplynulém ročníku 2023/24 odchytal ve druhé nejvyšší soutěži za Slavii 24 zápasů s procentuální úspěšností zákroků 90,34 %. Nebylo proto divu, že se umístil v TOP 3 oficiální svazové ankety o nejlepšího juniora první ligy a sáhla po něm Sparta, v níž už předtím nasbíral pár startů v rámci juniorské extraligy.

Za posledních devět let odešlo šest gólmanů Sparty do zámoří. Málokdy se zároveň stane, aby brankář z domácího odchovu dostal výraznější šanci v brance ambiciózních Pražanů. Volevecký nabírá zkušenosti na „farmě“ v Litoměřicích. Skoro dvoumetrový čahoun ovšem v této sezoně už zasáhl do dvou utkání extraligy, přičemž v říjnu debutoval porážkou 0:5 v Hradci Králové.

„Jsem rád, že jsem dostal šanci, byly to velké zkušenosti do budoucna. Ještě mám na čem pracovat. Záleží na mých výkonech, jestli dostanu další příležitost. Z Litoměřic si už vytáhli Martina Michajlova, odchytal tam pár zápasů a vedl si výborně,“ vysekl 20letý talent poklonu svému kolegovi z Litoměřic, jenž při listopadové výpomoci Spartě vychytal i Třinec v nájezdech a zkrotil Olomouc. Aby toho nebylo málo, rovněž Michajlov má slávistickou minulost z let 2019 až 2022. A pro změnu bývalý brankář Sparty Oldřich Cichoň před touto sezonou zamířil do Slavie.

„S Michajlovem jsme takový tým v týmu, rozebíráme spolu každý zápas i zákrok,“ prozradil Volevecký o kolegovi, s nímž má společný záskok za Spartu v aktuálním ročníku.

Litoměřice úzce spolupracují se Spartou. Mladí sparťané, ač působící na severu Čech, se občas zapojují i do tréninků v pražských Holešovicích. „Přímo se Spartou jsem se připravoval na podzim v době, kdy byl zraněný Jakub Kovář, jinak trénuji s Litoměřicemi. Záleží na situaci. S klukama ze Sparty jsem v kontaktu, hlavně s brankáři Kovářem a Kořenářem, dobře mě přijali mezi sebe. Jsem rád, že se mohu učit právě od nich. Pokud jsem na Spartě, nepřetržitě se mi věnuje Petr Přikryl, za což jsem vděčný. Je to osobnost,“ líčí bývalý mládežnický reprezentant.

Litoměřice? Výborné pro rozvoj

Děčínský rodák nijak neřeší, že už stihl na sebe navléknout oba dresy dvou pražských nejvýznamnějších klubů. „Protože nejsem původem Pražák, ale jak se říká naplavenina – protože jsem v Praze teprve pět let – nevraživostí mezi Spartou a Slavií moc nežiju. Ve fotbale je rivalita mnohem větší, to ale vůbec neřeším,“ prozrazuje talent, jenž v dorostu prošel i Mladou Boleslaví.

Momentálně drží s Litoměřicemi čtvrté místo v Maxa lize a kališníci doráží na největší favority soutěže ze Zlína a Vsetína, zároveň Severočeši obhajují historickou třetí příčku z minulé sezony.

Vzhledem k nejmladšímu kádru v lize sází na dravost a rychlost, což potvrdil v jednom z předchozích dílů podcastu Zimák trenér Přerova Michal Mikeska, který pronesl, že právě proti Litoměřicím se hraje nejhůř.

„Jsme mladí, máme potenciál. Nejsme pod tlakem, Litoměřice i Sparta nám vytváří výborné prostředí pro rozvoj. Můžeme zde ukázat, co v nás je. Mladí hráči z Litoměřic si mohou klidně říct o místo ve Spartě, pokud budou mít odpovídající výkony,“ uzavřel nadaný gólman.

Nejznámější hokejisté, kteří hráli za Spartu i Slavii:

Jaroslav Bednář

Michal Sup

Patrik Martinec

Viktor Ujčík

Jiří Doležal

Tomáš Jelínek

František Kučera

Jan Benda

Tomáš Kůrka

Radek Duda

Vladimír Růžička ml.

Michal Vondrka