Ty vo*e, Volevecký! Sparta debutantovi nepomohla, Hradec ji vyrval z kořenů

Můj dům, můj Hradec. Venku ani ťuk. A tak musejí sbírat body na vlastním ledě. Moutfieldu plán vychází, vytáhl se i na Spartu. Vítězstvím 5:0 vyrovnal klubový rekord proti tomuto soupeři. Tolik gólů nejlepší obrana extraligy v této sezoně ještě nedostala. Hradečtí vyhráli doma pošesté v řadě, zpívající aréna stála na nohou. „Je to krásný pocit a musíme na to navázat,“ usmíval se tříbodový Aleš Jergl.

Při pohledu do zápisu před utkáním maličko spadla brada. Ty vole, Volevecký! Někdy se ale začít musí. A jiná možnost nebyla. Chyběl gólman Josef Kořenář a taky tři obránci, nově i Michal Kempný. Trenéři nechali při náročném programu brankářskou jedničku odpočinout.

Kořenář dosud nesl celou zápasovou nálož, chytal třináct duelů, byl v neustálém zápřahu. V extralize i Lize mistrů. Jakub Kovář se stále zotavuje z následků letní nemoci, po níž mu zůstal zánět v plicích. V sestavě se objevili hned dva gólmani, kteří dosud měli s extraligou mizivou zkušenost. Spíš žádnou.

Tomáš Volevecký s týmem dosud jezdil jako náhradník, jinak chytal za Litoměřice. V nejvyšší soutěži prožil 20letý rodák z Děčína premiéru. Záda mu kryl o deset roků starší parťák z prvoligové sparťanské farmy Martin Michajlov, který má jeden start za Mladou Boleslav a jednou seděl na střídačce Litvínova.

Mladý záskok Volevecký před koncem druhé části zvedl běloskvoucí masku, napil se a oddechoval. Aleš Jergl předtím přesně trefil roh jeho branky a domácí vedli už 4:0. Střílel okamžitě po vyhraném buly, šlo o záměr. Tímhle Spartu odpáral.

„Jo, říkali jsme si, novej gólman, nebude to tolik znát. A povedlo se to. Vždycky to ten tým nějak položí, hodí na něj deku, když dostane gól těsně před koncem. Takže jsme za to byli rádi. Myslím, že jsme předvedli výkon, který nás v posledních zápasech zdobí,“ pokračoval muž večera.

Ale nebylo to tak, že byste při každém náznaku střely na sparťanského mladíka stoupali na špičky. Vytáhlý gólman působil jistě, měl se dost co ohánět. I za stavu 0:5 mu sparťanský kotel po zákrocích děkoval. To spíš soubor před ním mu nepomohl a s přibývajícím časem docházela šťáva.

„Tento zápas byl hodně o energii. V hodně soubojích jsme byli o krok později, pomalejší. Po prvním gólu se to ještě umocnilo, měli jsme tam několik špatných rozhodnutí. Mladému Voleveckému jsme to moc neulehčili,“ hodnotil sparťanský asistent Antonín Stavjaňa.

Debutant Volevecký pochytal 37 střel

Pro debutanta v brance to byl těžký křest, pochytal 37 střel, dost z nich hodně jedovatých. Sparta si ve svižném zápase hlavně na začátku vytvářela šance. Mountfield však udílel lekce z efektivity.

Všechno odšpuntoval ještě v první třetině Patrik Miškář. Nejnebezpečnějším hrotem byl tentokrát Jergl. Nahrál na dva góly, než se trefil sám. Connor Bunnaman naskočil ke druhému zápasu v české soutěži a dal premiérový gól. Forman ve třetí třetině sešrotoval Freibergse, Mikliš se chtěl prát s Jerglem. Sparťanský kapitán dostal trest do konce utkání za vražení na hrazení.

„Vyhráli zaslouženě. Nám se tenhle zápas vůbec nepovedl. Všude jsme byli pozdě, nešly nám tolik nohy. Prohrávali jsme souboje. Máme natolik zkušený tým, že i když prohráváme o gól nebo dva, nemělo by nás to položit a měli bychom si s tím poradit daleko líp. Věděli jsme, že i do třetí třetiny šance budou. Měli jsme čtyři minuty přesilovku a věřili jsme, že se s tím dá něco udělat. Nevyšlo to, pak přišel můj faul a bylo jasné, že už moc času nebude,“ shrnul kapitán Sparty.

