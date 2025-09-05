Nový Vsetín: Kreativitu dodá umělec z Polska. Favoritem je Jihlava, tvrdí kapitán týmu
Hokejový Vsetín se mění. Má nového trenéra (Daniel Babka), sportovního manažera (Pavel Hanák), gólmanskou jedničku (David Honzík) i nové cizince (Polák Damian Tyczynski a Fin Julius Valtonen). A nejen to. I odlišný herní styl. „Budeme se prezentovat jinak,“ uvedl před startem Maxa ligy kapitán Vít Jonák, jehož si do svého čela jednomyslně zvolila kabina. Kreativitu má dodat útočník Tyczynski (25) ze Sosnowiece. „Je to takový hokejový umělec,“ charakterizoval posilu kouč Babka. S hráči začal spolupracovat mentální kouč Adam Beran.
V minulé sezoně polské ligy nastřílel centr Damian Tyczynski sedmnáct gólů. Nyní je má reprezentant své země sázet v Česku. A ukázat toho ještě mnohem víc. „Tyčka dokáže osvěžit hru neotřelými nápady. Měl by být přínosem. Chce se zlepšovat,“ prohlásil kouč Babka, jenž dorazil ze Zvolena. Tam byl asistent, na Valašsku se chopil hlavní role. Právě on stojí za příchodu obou legionářů. „Vím, co od nich čekat. Zapadli do týmu, i když mluví anglicky,“ dodal.
Finského křídelníka Valtonena vedl při svém působení v Nice. „Je silový, pracovitý, dobrý bruslař. Platný na obou koncích hřiště,“ informoval o schopnostech bývalého i současného svěřence. Velkou posilou má být rovněž Petr Straka, mazák se zkušenostmi z NHL.
Zesílila také defenziva. Svaly dodá hromotluk Patrik Marcel, obávaný ranař. Souboje bolí i s Tomášem Dujsíkem, jenž zažil na jaře vítěznou jízdu Komety v extralize. Sešup o patro níž nebere jako žádný ústup. Naopak. „Přesně takový impulz jsem potřeboval,“ zmínil. „Přitvrdili jsme,“ pousmál se asistent Luboš Rob, jenž dal vedení tip na kouče Babku. „S posilami jsme velmi spokojeni,“ doplnil nový sportovní manažer Pavel Hanák, dříve ve službách konkurenta z Přerova.
Jihlava v azylu neměla co ztratit, teď už je favoritem
Vsetín bude znovu chtít hrát nahoře a ideálně Maxa ligu vyhrát. „A pak se poprat v baráži,“ sdělil jednatel Petr Neumann. Jasný útok na postup od šéfů neuslyšíte. Pod tvrdým tlakem sponzorů tým nebude. „Ale máme svou vizi. Začíná to od mládeže, zázemí. Další krok se nabízí,“ naznačil Neumann, že nejvyšší soutěž zůstává pro šestinásobného extraligového mistra metou blízké budoucnosti.
Pro nadcházející ročník přehazuje celek z Lapače roli favorita na Vysočinu, kde se na podzim otevře nová aréna. „Jihlava má podmínky a kvalitní tým, který dobře doplnila,“ řekl útočník Jonák. Zároveň ale upozorňuje: „V předchozích letech hrála v azylu a vlastně neměla co ztratit. Teď už je favoritem.“
Stejně to vidí asistent Rob. „Porážky se tam budou řešit jinak než dřív,“ usoudil. „Bude hodně záležet na trpělivosti vedení. Od toho se všechno odvine. Pro hráče s výjimkou Čagiho (Tomáše Čachotského) to bude nová situace. Od prvního kola na mužstvo dolehne tlak. Tohle je vždycky těžké. Ukáže se, jak s tím Jihlava dokáže pracovat. Má silnou osobnost Viktora Ujčíka (trenéra), který může trošku tlak od vedení roztříštit,“ domníval se Babkův pobočník.