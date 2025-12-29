Předplatné

Jihlava zabrzdila velkou jízdu. Najednou máme problém dát gól, posteskl si Ujčík

Vsetín doma vyzrál na JihlavuZdroj: Facebook / VHK ROBE Vsetín
Hokejový divácký boom v Jihlavě po otevření nové multifunkční arény byl výsledkově částečně přibrzděn. Po úchvatné sérii deseti vítězství padlo na výběr Viktora Ujčíka slabší období. Celkem pětkrát v řadě nevyhrála Dukla v Maxa lize za tři body, v sobotu padla ve Vsetíně 2:4. Výkon nicméně nebyl marný. „Po delší době se nám hra konečně trošku dařila,“ ocenil v rozhovoru pro iSport kouč Ujčík. Jeho soubor zůstává na druhém místě za Slavií.

Proč jste tedy prohráli?
„Dostali jsme lekci z produktivity. Vsetín je doma hrozně nebezpečný, na malém place cpe všechno do brány. Když jsme měli šance my, nedokázali jsme dát gól. V tom nás soupeř předčil a zaslouženě vyhrál. Moc jsme chtěli uspět. Měli jsme tady fantastickou podporu fanoušků z Jihlavy. Za to jim moc děkujeme.“

Procházíte nyní mini krizičkou?
„Nastartovalo se to virózou v kabině, do toho přišla zranění. Nějaké zápasy jsme prohráli o branku. Najednou máme problém dát gól. I z jasných, vyložených šancí. Kdybychom je proměnili, pomohlo by to i gólmanům, aby nebyli pořád pod tlakem, že když tam něco padne, hned prohráváme.“

Předtím jste táhli skvělou sérii výher a dostali se na špici tabulky. Pomohla vám v tom nová aréna?
„Doufali jsme v to. Prostředí je tam moc pěkné, hala je úžasná. Zpočátku se nám v ní nedařilo, na všechno jsme si museli zvykat. I na tlak od fanoušků, kteří chodí v hojném počtu. Teď už se to začalo přetáčet v náš prospěch. Sezona je dlouhá, musíme si výsledky zasloužit tvrdou prací. Hrajeme až sedmého ledna, doufám, že se do té doby zase dáme dohromady a budeme o něco silnější.“

Jaké porodní bolesti přinášejí první týdny v hale?
„Nefungovaly třeba vstupy přes karty do kabiny. S takovými věcmi jsme ale museli počítat, pokud jsme tam chtěli hrát už před koncem roku. Museli jsme to skousnout. Jediné, co ještě není ideální, je kvalita ledu. V hale se pořádají různé akce, v teple se dělá dost sněhu a led je na bruslení těžší. Máme to ale stejné jako soupeři. Hned první týden nového roku se tam uskuteční muzikál Popelka, takže budeme trénovat v malé hale. Musíme se přizpůsobit, lidé si chtějí užít i kulturu.“

Hledáte ještě posily?
„Po trhu se samozřejmě poohlížíme, ale moc volných kvalitních hráčů není. Takové si každý drží. Ale jsme otevření posílení kádru, aby byl širší. Teď budeme stahovat Havrana z pardubického béčka.“

