Jihlava zabrzdila velkou jízdu. Najednou máme problém dát gól, posteskl si Ujčík
Hokejový divácký boom v Jihlavě po otevření nové multifunkční arény byl výsledkově částečně přibrzděn. Po úchvatné sérii deseti vítězství padlo na výběr Viktora Ujčíka slabší období. Celkem pětkrát v řadě nevyhrála Dukla v Maxa lize za tři body, v sobotu padla ve Vsetíně 2:4. Výkon nicméně nebyl marný. „Po delší době se nám hra konečně trošku dařila,“ ocenil v rozhovoru pro iSport kouč Ujčík. Jeho soubor zůstává na druhém místě za Slavií.
Proč jste tedy prohráli?
„Dostali jsme lekci z produktivity. Vsetín je doma hrozně nebezpečný, na malém place cpe všechno do brány. Když jsme měli šance my, nedokázali jsme dát gól. V tom nás soupeř předčil a zaslouženě vyhrál. Moc jsme chtěli uspět. Měli jsme tady fantastickou podporu fanoušků z Jihlavy. Za to jim moc děkujeme.“
Procházíte nyní mini krizičkou?
„Nastartovalo se to virózou v kabině, do toho přišla zranění. Nějaké zápasy jsme prohráli o branku. Najednou máme problém dát gól. I z jasných, vyložených šancí. Kdybychom je proměnili, pomohlo by to i gólmanům, aby nebyli pořád pod tlakem, že když tam něco padne, hned prohráváme.“
Předtím jste táhli skvělou sérii výher a dostali se na špici tabulky. Pomohla vám v tom nová aréna?
„Doufali jsme v to. Prostředí je tam moc pěkné, hala je úžasná. Zpočátku se nám v ní nedařilo, na všechno jsme si museli zvykat. I na tlak od fanoušků, kteří chodí v hojném počtu. Teď už se to začalo přetáčet v náš prospěch. Sezona je dlouhá, musíme si výsledky zasloužit tvrdou prací. Hrajeme až sedmého ledna, doufám, že se do té doby zase dáme dohromady a budeme o něco silnější.“
Jaké porodní bolesti přinášejí první týdny v hale?
„Nefungovaly třeba vstupy přes karty do kabiny. S takovými věcmi jsme ale museli počítat, pokud jsme tam chtěli hrát už před koncem roku. Museli jsme to skousnout. Jediné, co ještě není ideální, je kvalita ledu. V hale se pořádají různé akce, v teple se dělá dost sněhu a led je na bruslení těžší. Máme to ale stejné jako soupeři. Hned první týden nového roku se tam uskuteční muzikál Popelka, takže budeme trénovat v malé hale. Musíme se přizpůsobit, lidé si chtějí užít i kulturu.“
Hledáte ještě posily?
„Po trhu se samozřejmě poohlížíme, ale moc volných kvalitních hráčů není. Takové si každý drží. Ale jsme otevření posílení kádru, aby byl širší. Teď budeme stahovat Havrana z pardubického béčka.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|35
|21
|3
|2
|9
|105:72
|71
|2
Jihlava
|34
|18
|4
|4
|8
|98:72
|66
|3
Kolín
|35
|19
|2
|5
|9
|93:75
|66
|4
Litoměřice
|35
|17
|2
|3
|13
|110:107
|58
|5
Vsetín
|35
|11
|9
|4
|11
|98:90
|55
|6
Přerov
|35
|14
|6
|1
|14
|80:83
|55
|7
Třebíč
|35
|13
|4
|6
|12
|89:93
|53
|8
Tábor
|35
|12
|4
|5
|14
|89:96
|49
|9
Chomutov
|35
|13
|1
|6
|15
|90:95
|47
|10
Sokolov
|35
|9
|8
|4
|14
|86:104
|47
|11
Frýdek-M.
|34
|11
|2
|5
|16
|88:95
|42
|12
Poruba 2011
|35
|11
|3
|3
|18
|99:108
|42
|13
Pardubice B
|36
|9
|6
|3
|18
|93:104
|42
|14
Zlín
|36
|11
|2
|5
|18
|73:97
|42
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup