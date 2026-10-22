Rozbité Litoměřice! O víkendu nehrají, proti Vsetínu musely. Proč lídr odmítl odklad?
Středeční duel se Vsetínem (0:3) ještě hokejisté Litoměřic s rozbitým kádrem odehráli. Víkendové bitvy v Maxa lize s Kolínem a v Táboře už ale neabsolvují. Požádali o odklad, neboť mají na marodce většinu hráčů. Druhá strana žádost vyslyšela. Na rozdíl od lídra tabulky, jenž s odkladem nesouhlasil. „Situace už je kritická, sešlo se nám toho hodně. Samozřejmě bych byl radši, kdyby nám Vsetín vyšel vstříc,“ prohlásil pro isport Jan Fišera, předseda „Kališníků“.
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Reakce z Lapače? „V podstatě jde o partnerský klub Sparty, který spolupracuje i s Libercem. Dle našich informací měl soupeř k dispozici tři útoky a možnost doplnit kádr juniory. Do utkání navíc nastoupily Litoměřice se dvanácti hráči stabilní sestavy, které doplnili elitní junioři Sparty a Liberce. Výkvět ročníků 2006 a 2007,“ uvedli zástupci Vsetína, který vládne soutěži a pojistil si náskok výhrou 3:0.
„Uprostřed týdne navíc nedošlo k žádné termínové kolizi s mládežnickými ligami. V této sezoně už jsme museli řešit nové termíny u tří venkovních utkání. Záleží nám na tom, abychom i pro naše mužstvo zachovali pauzy na regeneraci, které před startem sezony požadovala celá soutěž. Hrajeme měsíčně devět až deset zápasů, odpočinek pro hráče je klíčový. Soupeř rozhodně měl možnost, jak utkání důstojně odehrát a z toho jsme vycházeli.“
Vsetínští zároveň připomínají, že v minulém ročníku rovněž žádali kvůli rozsáhlé marodce o přeložení jednoho kola a nebylo jim to umožněno. Navíc klub nedisponuje dostatečně kvalitními juniory, které by mohl v případě nouze využít. Náhradníky by musel brát z nižší juniorské či seniorské soutěže.
Některé hráče trenéři viděli poprvé až před zápasem
Z mužstva Litoměřic nicméně zbylo torzo. Spousta borců je zraněných, mezi další se rozšířila nemoc s horečkami, celkovou slabostí těla. „Něco nám proletělo kabinou. Interně zjišťujeme, odkud to mohlo vzejít a jestli jsme udělali nějakou chybu, které se dá příště předejít,“ uvedl šéf klubu Jan Fišera.
Proti rozjetému Vsetínu nastoupila zdecimovaná sestava, doplněná na poslední chvíli o juniory z Liberce a ze Sparty. Pražané poslali jeden kompletní útok, Bílí Tygři dva kusy. Některé z nich viděli trenéři Martinec s Tvrzníkem poprvé až těsně před utkáním. Přesto je museli postavit. Nastoupili v dresech bez jmenovek. „Věděli jsme, že náš tým nebude mít kvalitu na to, aby mohl čelit prvnímu celku tabulky, který má fazonu a je výborně postavený. Přesto musím ocenit juniory, bylo to pro ně strašně těžké. Naskočili do rozjetého vlaku a do soutěže, kterou nikdy nehráli,“ zmínil. „Počítali s tím, že mužstvo doplní hráči z extraligových farem a podobně, takže proti nám nastoupí mladí plnokrevníci, kteří se budou chtít v tomhle zápase předvést,“ sdělil vsetínský asistent Michal Broš.
Kolín a Tábor vyšly vstříc
Trenér Daniel Tvrzník si cenil toho, jak se mužstvo popasovalo s obrovským počtem absencí. „Některé kluky jsem viděl poprvé v životě, až tady dvě hodiny před zápasem. Ani jsem je neznal jménem,“ nezapíral. „Samozřejmě to bylo těžké pro nás všechny, ale myslím, že kluci obstáli a odehráli jsme to se ctí. Musím vypíchnout jedno jméno, a to je Martin Michajlov, který dneska ten tým držel a byl asi naším nejlepším hráčem,“ ocenil speciálně brankáře.
Ve čtvrtek měli i zdraví „Kališníci“ volno. Stav hráčů se po středě nezměnil, o víkendu se hrát nebude. Kolín s Táborem neměli s odkladem problém. „Musím jim poděkovat,“ řekl Fišera. Do akce se Litoměřice podle všeho vrátí příští středu v Chomutově. „Nechci hráče pouštět hrát hned po nemoci. Určitě nebudu tlačit na kluka s horečkou. Problémů se srdcem a podobně už jsme si tady taky užili až až,“ uvedl první muž klubu s tím, že junioři mají o víkendu duely své kategorie a nemohli být k dispozici.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|14
|10
|2
|1
|1
|59:25
|35
|2
Pardubice B
|15
|9
|2
|0
|4
|49:40
|31
|3
Tábor
|15
|8
|2
|1
|4
|39:29
|29
|4
Litoměřice
|15
|8
|1
|2
|4
|53:39
|28
|5
Kolín
|15
|6
|4
|2
|3
|42:35
|28
|6
Třebíč
|15
|7
|2
|3
|3
|41:36
|28
|7
Jihlava
|14
|6
|3
|2
|3
|47:37
|26
|8
Frýdek-M.
|15
|4
|2
|3
|6
|44:49
|19
|9
Zlín
|15
|4
|1
|3
|7
|38:47
|17
|10
Havířov
|15
|3
|2
|3
|7
|35:42
|16
|11
Přerov
|15
|5
|0
|0
|10
|31:58
|15
|12
Slavia
|15
|2
|3
|2
|8
|37:51
|14
|13
Sokolov
|15
|3
|1
|2
|9
|37:50
|13
|14
Chomutov
|15
|3
|1
|2
|9
|43:57
|13
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