Sparťan pomáhá Slavii? Je to divný, ale žádná věda, řekl brankář Honzík

Sparťan, který chytá ve Slavii. Trochu zvláštní věta, viďte?

"Nebudu lhát, je to divný. Nepochybuji o tom, že se stále najdou lidé, kteří takovou představu nedokáží skousnout. Řekněme si to ale narovinu. Slavie nehraje extraligu už skoro čtvrtým rokem. Každý to nejspíš cítí jinak, ale já si osobně myslím, že tím pražská rivalita z hokeje postupně vyprchává. Tím nechci říct, že tam žádná není. Rivalita bude vždycky."

Nicméně?

"Jestliže já nedostávám ve Spartě tolik prostoru a Slavie jeví zájem o moje služby, tak nevidím důvod, proč bychom nemohli této možnosti využít. Mám to kousek a zkrátka potřebuji být v zápasovém tempu. Když dlouho jenom stojím, tak už to nejsem já. Nedělal bych z toho žádnou vědu. Potřebuji chytat co nejvíc. Že jde o branku Slavie, to už nějak nevnímám."

Někteří spoluhráči ze sparťanské kabiny to ale třeba stále vnímají. Setkal jste se již s rýpáním?

"Teď už ani ne, ale vloni, když jsem měl ve Slavii také střídavé starty, tak jsem se s rýpáním setkal. Moje reakce byla však trošku vážnější."

Jak to myslíte?

"Nenechal jsem si to úplně líbit. Ale to je jedno. Teď už se kluci ze Sparty jen ptají, jak jsme hráli, jak jsem chytal a jak mi to šlo. Přejí mi, abych chytal, za což jsem rád. S rýpáním už dali pokoj." (usmívá se)

A jak se vám tedy chytá?

"Cítím se dobře. Řekl bych, že to splňuje účel. Musím ale říct, že před rokem, když jsem tady chytal, byl trochu zkušenější kádr. Obrana skvěle fungovala a hrál se dobrý hokej. Letos je ten tým hrozně mladý. Mám na beku ročníky 2000 a 1999. (směje se) Kluci sbírají zkušenosti, ale o to víc si zachytám."

Mladí slávisté vám tedy občas dají pořádně zabrat?

"Jsou tam občas situace, se kterými prostě nepočítáte. Tam, kdy občas čekáte, že to má bek pokrytý, je to odvedené zhruba napůl. Oni ale potřebují jen nějaký čas. Pár rádců v týmu mají, takže jim poradí, zapracují je a budou fungovat."

Naposledy jste pomohl Slavii k výhře nad Kladnem (4:3), po které jste si užil děkovačku s fanoušky. Dokážete si představit, že byste pár dní na to vychytal vítězství se Spartou a čekalo vás také poděkování od "kotle"?

(směje se) "Jsem ve Slavii sice na střídavý start, ale když už mě tady fanoušci vezmou, nemůžu přeci jen takhle mávnout rukou a odejít do kabiny. Myslím si, že to by bylo vůči nim nefér. Nevím, co jiného k tomu říct. Hokej hrajeme pro lidi, ať jsme v jakémkoliv týmu."

Vy nyní vlastně máte dva trenéry brankářů. Ve Spartě Petra Přikryla a ve Slavii Romana Málka. Jak vám sedí tato kombinovaná škola od dvou bývalých úspěšných gólmanů?

"Tím, že Bingo (Petr Přikryl) s Máličem (Roman Málek) spolu úzce spolupracují, mají spolu třeba letní kemp, tak se to moc neliší. Volají si mezi sebou, řeší věci, na kterých bych měl zapracovat a dají to dohromady. Samozřejmě pracuji víc s Bingem, protože ve Spartě trávím většinu svého času. Na Slavii jedu akorát na ranní rozbruslení a na zápas. S Máličem si vždycky jenom tak o něčem popovídáme. Řekneme si, jak soupeř hraje přesilovku, hodí mi to ráno do rukavice a jde se na to." (usmívá se)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:37. M. Ondráček, 31:08. Furch, 38:32. L. Krejčík, 49:14. M. Ondráček Hosté: 44:19. Kubík, 46:56. Zajíc, 52:15. Svedlund Sestavy Domácí: Honzík (Sochůrek) – Valík, Novák, Drtina, Štibingr, Hrdinka, Saňa, Duda – Heldák, Šagát, Kubica – J. Doležal, Veselý, Šmerha – Ondráček, Šteiner, Krejčík – Tejral, Furch, Matějka Hosté: Cikánek (Brízgala) – Zajíc, Nash, Říha, Hořava, Zelingr, Kehar – Redlich, Kubík, Kružík – Strnad, Machač, Vildumetz – Š. Bláha, Zikmund, Hajný – O. Bláha, Svedlund, Jelínek Rozhodčí Přikryl, Grech – Votrubec, Ševic Stadion Zimní stadion Eden Návštěva 1772 diváků