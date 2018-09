Réway se vrací domů, zkusí třetí ligu. Fanouškům se přesun i nezdá

„V sobotu proti Partizánskému už s novou posilou,“ napsalo na svůj oficiální facebookový účet v pátek vedení MŠK a přidalo fotku Réwaye v novém dresu. Vlastně staronovém, 23letý slovenský útočník hrál za osmnáctku Kubína už v sezonách 2008/09 a 2009/10. V 39 utkáních nasbíral 90 bodů!

Pod facebookovým příspěvkem MŠK začala okamžitě živá diskuze čítající desítky příspěvků. Část fanouškovské obce příchod Réwaye vítá a drží mu palce. „Chodil jsem kvůli němu na hokej do Holešovic a budu jezdit i do Kubína. Má skvělé hokejové myšlení, ještě to všem ukáže, restart přichází,“ napsal jeden z fanoušků. Objevili se ale samozřejmě i skeptici. „Více se klesnout nedá,“ myslí si jeden zlý jazyk.

Nové angažmá našel Martin Réway v MŠK Hviezda Dolný Kubín, za nový klub by mohl nastoupit už o víkendu. • Foto Facebook.com

V minulé sezoně odehrál Réway pět utkání v AHL na farmě Montrealu v Laval Rocket, pak stihl za Slovan 18 duelů v KHL (1+4). Ročník 2016/17 kompletně promarodil kvůli problémům se srdečním svalem. Z roku 2015 má Réway bronzovou medaili z juniorského mistrovství světa a absolvoval i dva seniorské světové šampionáty. Teď tedy Kubín.

Třetí liga? Není to málo? Možná, s Réwayem počítal ještě na začátku srpna Mountfield HK do prvních dvou formací. Před jeho příchodem si pořádně proklepl jeho zdravotní stav, zaměřil se hlavně na srdce, které zastavilo jeho kariéru za mořem. Restart se ale nekonal. Útočník si poranil nohu a klub nechtěl čekat, až se dá dohromady.

„My jsme se s Hradcem rozešli v dobrém a nechci na něj říkat nic špatného. Opravdu jim rozumím, že mě chtěli vidět v akci. Pokud mi nechtěli dát dva týdny na vyléčení nohy, o čem mluvili všichni doktoři i fyzioterapeut, asi by byla blbost mě v klubu držet, abych dál trénoval. Nemůžu ovlivnit to, co klub chce. Chtěli po mně, abych hrál zápasy, ale to zkrátka nešlo, takže by nemělo smysl v tom pokračovat. Přišlo mi to trochu směšné. Ale je to jejich rozhodnutí, takže mi nezbývá, než ho akceptovat. Hradec platí hráče, Hradec má právo o nich rozhodovat,“ uvedl tehdy bývalý útočník pražské Sparty ve velkém rozhovoru pro Sport.

Tak uvidíme. Domácí zápas Kubína proti Partizánskému začíná v sobotu v 17.30. MŠK bude hájit ve třetím utkání sezony druhé místo, soupeř je v devítičlenné tabulce poslední, protože ještě neodehrál ani jeden zápas.