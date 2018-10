Vampola válí za Kladno, ale stále bez Jágra: Pořád se těším na jeho koledy

Jaké pro vás je to ještě pořád neukončené čekání na Jágrův návrat na led?

"Pro mě už to není ani čekání. Když už jsem na Kladně, tak nekoukám na to, jestli Jarda hraje nebo ne. On má zdraví jenom jedno a já to moc dobře chápu. Zdraví je na prvním místě. Věřím, že až se Jarda bude cítit dobře, tak do toho vlétne. Jediné, co mu můžu popřát je, aby byl co nejdřív v pořádku. Chceme, aby nám pomohl. Jen jak přijde, tak to pro nás všechny bude velká pomoc. Třeba i trošku pro mě." (usmívá se)

Jak to myslíte?

"Kolikrát v těch zápasech jdou hráči do toho trošku víc a je to náročnější. Jardův návrat týmu strašně pomůže. Už se všichni těšíme na to, až předvede svoje koledy, které pořád má." (směje se)

Máte pocit, že po Jágrově návratu z vás trochu spadne tlak?

"Taková persona na sebe vždycky stáhne nějakou pozornost, ať už od hráčů, nebo od okolí. To víme všichni. Především nám ale pomůže hokejově."

Zeptáte se ho občas v kabině na to, kdy si to spolu na ledě konečně střihnete?

"To úplně neřešíme. Jarda už trénuje a je jenom na něm, kdy řekne, že půjde. Takhle to bereme."

Myslíte si, že se na ledě objeví do konce měsíce?

"Všichni bychom si přáli, aby to přišlo co nejdřív. Při zápasech se do toho hráč dostane nejlíp, tak věříme, že Jarda brzy nastoupí."

Nicméně naposledy jste hráli doma opět bez Jágra proti Havířovu. Vybojovali jste vítězství 3:2. Zasloužil jste se o to dvěma góly. Jak jste spokojený s tímto výkonem?

"Myslím si, že do dobrého výkonu to mělo daleko. Za sebe jsem zklamaný, protože si jsem jistý, že já i tým můžeme hrát líp. Není to o tom, že bychom nebojovali, ale potřebujeme zlepšit spoustu věcí."

Ani z toho, že jste dvakrát skóroval, nemáte radost?

"Abych pravdu řekl, tak jediná věc, ze které mám radost, je fakt, že ty dva góly pomohly ke třem bodům. V mém případě už to není o tom, zda dám tři góly, nebo žádný. Je to o tom pocitu, že jdu nějakou správnou cestou, která mě připraví na důležitější chvíle v sezoně, které nás ještě čekají. Můj poslední výkon proti Havířovu stál za prd. Mám tedy pořád na čem pracovat."

Řekl byste tedy, že už si vstřelení gólu tolik neužívate jako třeba před pár lety?

"Nemyslel jsem to tak, že si góly neužívám. Člověk z nich však musí mít dobrý pocit. Na ty moje poslední dvě trefy mi kluci skvěle přihráli a já je nějak zakončil, ale ten můj výkon s Havířovem nebyl zkrátka dobrý."

Kladenští fanoušci vás ale po zápase hlasitě skandovali při děkovačce? Toto uznání vás jistě stále musí těšit, viďte?

"Toho si samozřejmě moc cením. Přeci jen ten hokej hrajeme pro lidi a taky pro týmový úspěch. Když už to bere člověk nějak zodpovědně, tak jen přemýšlí nad tím, zda podal dobrý, nebo špatný výkon."

Poslední vaše představení na hřišti se vám nelíbilo, ale jak jste spokojený v Kladně po deseti zápasech?

"Cítím se tady dobře. Přeci jen už jsem za Kladno před lety hrál, tak znám hodně kluků z vedení. Všichni tady pomýšlíme na ty nejvyšší cíle, ke kterým musíme jít po krůčkách. Teď pracujeme s těmi krůčky, tak na nich musíme usilovně pracovat."