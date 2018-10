Chytá s Hrouzkem na masce. Dobrá reklama na Havířov, směje se Bláha

Legendární cholerický kouč by prý z posledního výkonu Havířů nebyl vůbec nadšený. „Nejspíš by nás do jednoho seřval,“ myslel si s lehkým úsměvem Ondřej Bláha po zápase s Rytíři. Z Luboše Hrouzka udělal díky své helmě v podstatě již reálnou součást týmu. Kdykoliv se tedy na havířovského gólmana rozjede kterýkoliv soupeř, bude muset čelit rovněž supícímu se vzteklounovi ze seriálu Lajna.



Proč se vlastně havířovská jednička rozhodla dát na svou masku právě Hrouzka? „Helmu si vždycky sám navrhuji. Když jsem tedy přemýšlel nad tím, co dát na tu havířovskou, tak jsem se nechtěl plácat v minulosti a chtěl jsem zvolit něco moderního. No a v této souvislosti mi Hrouzek přišel jako nejlepší varianta. Seriál mě pobavil. Samozřejmě to bylo místy pořádně přitažené za vlasy, ale ve finále se mi to líbilo, tak jsem se tím inspiroval,“ prozradil Bláha.

Největší srandu měl samozřejmě z trenéra. „Hrouzek je taková karikatura na hokej. Řekl bych, že on i celý děj je až extrémní. Každý kdo se vyzná v hokejovém prostředí, mi jistě dá za pravdu, že takhle to úplně nefunguje,“ ujasnil Bláha. „Nebylo by však pravdou, kdybych řekl, že je to všechno lež. Něco pravdivého na tom také bude. Pro veřejnost je to taková legrace, ale na hokejisty je to kolikrát až moc hanlivý. Nicméně chápu, že to je sranda,“ uznal gólman.Největší seriálovou trefou do reality je prý podle Bláhy prostředí kabiny. „V šatnách se občas dějí různé věci. Hlavně však vystihli tu srandu v kabině. Když je dobrá parta, tak je to v kabině skvělý. To si myslím, že Lajna podala dobře,“ přiznal odchovanec českobudějovického hokeje, který po konci v Motoru našel novou výzvu v Havířově. „V Budějovicích jsem zažil krásné časy, ale všechno hezké jednou končí. Havířov mi dal novou šanci. Musím říct, že mě to tady zatím moc baví. Jsem spokojený,“ řekl Bláha, který Slezanům pomohl na začátku sezony až na první místo Chance ligy.V posledních zápasech se ale Havířov trápí. Prohrál čtyři zápasy v řadě a tabulkou se výrazně propadl. Poslední dva zápasy navíc odehrálo mužstvo z Těšínska ve dvou dnech proti těžkým soupeřům - Českým Budějovicím (1:5) a Kladnu (2:3). „Bohužel teď na sobě máme trošku deku. Je to škoda, mně osobně ten krátký trip do Budějovic a Kladna vyhovoval. Nicméně jsme nezvládli několik zápasů, které jsme měli podle mého názoru vyhrát. Štěstí se nám teď obrací zády. Díky dvojzápasu ale máme trochu delší volno, tak věřím, že se dáme všichni do kupy,“ zadoufal Bláha.

