Šílené (ne)góly víkendu: Zadek s pukem v bráně, ďábelský zářez Znojma

Po šesti zápasech nové sezony je Znojmo na úplném dně tabulky. Výhru ještě nemá žádnou a jediné dva body urvalo díky porážkám v nastavení. Neradovalo se ani proti Fehérváru, i když po dvou třetinách naděje žila.

Orli nejdříve díky brance Tomáše Gumana ze třetí minuty vedli 1:0 a ve 36. minutě pak na 2:2 vyrovnal Marek Kalus. Jenže na moment ze 42. minuty už šokovaný tým nenašel žádnou odpověď. Rána jedenadvacetiletého Stpsicze se od horního břevna čistě odrazila ven z brány a trefila plexisklo, přesto rozhodčí po zhruba pětiminutovém zkoumání trefu uznal.

Znojmo už se z šoku nevzpamatovalo, ještě dvakrát inkasovalo a pokračuje tak v hokejovém trápení ročníku 2017/18.

GWG at @erstebankliga tonight’s game @FehervarAV19 vs. @orliznojmo is biggest cheat I have ever seen in ice hockey yet! Would you agree? Are they serouis? #WeAreEBEL #unreal #beerleague pic.twitter.com/bgyzPQxjp0

Jinou situaci si zažil pětatřicetiletý Američan Patrick Dwyer v dresu Belfast Giants. Ta jeho byla ale hlavně úsměvná a nikoho nestála zápas. Bývalý dlouholetý útočník Caroliny Hurricanes v utkání proti Milton Keynes pracoval před bránou a do zádní části své výstroje schytal ránu pukem. S ním pak vtipně docouval až za brankovou čáru.

„Říkal jsem si, že to musím zkusit a uvidíme, co se stane," vykládal po utkání Dwyer v rozhovoru pro klubovou televizi. „Sudí mi bohužel oznámili, že puk neviděli dříve, než se objevil v bráně, proto gól neplatil," řekl forvard o situaci, po které mohli Giants vést už 4:0.

I think about crazy hockey scenarios every single day of my life. Doing this isn’t even close to some of the wild ideas that I have. Nonetheless, this situation has crossed my mind multiple times and I would’ve done the exact same thing as Patrick Dwyer here😂(🎥 Belfast Giants) pic.twitter.com/qabHGpaAA1