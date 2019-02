Jágr se chystá na led! Paradoxně proti týmu, který mu sezonu ukončil | iSport.cz

Jaromí Jágr, který nedávno oslavil 47. narozeniny, plánoval návrat na prvoligový led už několikrát. Pokaždé mu do toho ovšem na poslední chvíli něco vlezlo. Ať už drobné zranění, nebo nachlazení a viróza. V 57. kole Chance ligy by měl konečně naskočit.

A zrovna v Havířově, což je pikantní. Právě proti Havířovu se totiž v minulé sezoně zranil, když jej u mantinelu sestřelil útočník Marek Sikora. Ten už v havířovské sestavě není.

„Nejhorší byly první dny, nešlo na to nemyslet, nevědět, šlo to všude,“ vzpomínal Sikora na honičku po ostrém hitu na Jágra. „První dny to nebylo lehké, ale lidi to chtěli řešit, tak to řešili v celé republice. Chápu to, Jágr je pan hokejista.“

Jágr už návrat na led plánoval několikrát. Chtěl hrát ve Frýdku-Místku, ve Vsetíně, v Prostějově. Pokaždé mu ovšem start sebral zdravotní problém. V Havířově s ním dnes Kladno počítá. „Od rána jsem měl snad sto padesát telefonů, jestli opravdu hrát bude,“ přitakal Patrik Rimmel. „Samozřejmě jsme se o to sami zajímali, byla by to velká událost. U Jaromíra nikdy nevíte, ale podle posledních zpráv mám potvrzeno, že je dnes v sestavě Kladna.“

Že Jágr do Havířova pojede, potvrdil i mluvčí kladenského klubu Vít Heral. "S Jaromírem jsem dopoledne mluvil. Říkal, že do Havířova odcestuje, ale jestli bude hrát, ještě neví." Fandové v každém případě věří, že na led konečně naskočí.