Plekanec po druhé výhře: Postup je ještě daleko. Proč vypadl Jágr? | iSport.cz

Víte, že jste vstřelil svůj první gól v českém play off?

„To nevím. (směje se) Já jsem nikdy před tím české play off nehrál, takže to neberu nijak speciálně. Prostě jsem šel s tím pomoct Kladnu, dostat se do baráže a zabojovat o extraligu. Žádné góly, ani jiné cíle nejsou důležité. Za ty dva zápasy dali góly jiní kluci, bylo to rozdělený. Řekl bych, že celý tým hraje velice dobře. Doufám, že v tom budeme pokračovat a kluci budou střílet rozhodující góly, které dávají teď.“

Každopádně lepší vstup do play off jste si snad ani nemohli přát, viďte?

„Jsem spokojený. Výsledek 2:0 po dvou zápasech doma je dobrý. Teď se už ale musíme soustředit na třetí zápas v Přerově, který bude hodně důležitý.“

Jak jste viděl druhou bitvu se Zubry?

„Ve druhém zápase se nám dařilo. Odskočili jsme o tři góly. Dá se říct, že jsme celý zápas odehráli v klidu. Bohužel tam měli i nějaký ten nájezd, Cigy (Lukáš Cikánek) to ale naštěstí všechno pochytal.“

Lukáš Cikánek musel čelit několika brejkům od soupeře, hlavně samostatnému úniku Marka Sikory. Řekl byste, že to byl klíčový okamžik zápasu?

„Zápas by vypadal úplně jinak, kdyby Sikora ten nájezd proměnil. Je super, že nás gólman podržel. Odchytal pro nás dva cenný zápasy. S takovým gólmanem se vám hraje dobře, když víte, že vám pochytá důležité zákroky.“

Proti Přerovu jste se parádně trefil z velkého úhlu. Věděl jste hned, jak zakončíte, nebo to vyplynulo ze situace?

„Vyplynulo to ze situace. Někdy to tam propadne, když je náš hráč u brankoviště. No a jindy to tam spadne, když gólman nedává pozor, což byl asi tento případ, takže jsem rád, že to vyšlo. První gól byl důležitý, uklidnil nás a hrálo se nám líp.“

Během utkání vás z ničeho nic opustil Jaromír Jágr. Prý měl problém s bruslí…

„Myslím, že tam nějak uklouzl, něco si udělal s bruslemi a už se mu nechtělo nazpátek. Ono už asi nemělo cenu se vracet na konci třetiny. Jinak by si ale zavázal ty brusle a šel.“ (usmívá se)

Bude vaším hlavním cílem do odvety v Přerově vrátit se do Kladna s postupem?

„Postup do dalšího kola je ještě daleko. Soustředíme se hlavně na další zápas, abychom ho dobře odehráli. Musíme hrát pořád stejně a vylepšit ještě pár věcí.“