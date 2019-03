Rob po postupu: Budějovice jsem si přál nejvíc, přiznal vsetínský snajpr | iSport.cz

Rozhodl Kucharczykův zásah na 4:2?

„Myslím, že jo. Ale věděli jsme, že Prostějov neskládá zbraně. Už dvakrát nám vyrovnal během minuty. Strachovali jsme se, mají nebezpečné přesilovky. My jsme se nechávali vylučovat a nabízeli jim šanci. Za stavu 5:2 už jsme se uklidnili a bylo jasné, že vyhrajeme.“

Pomohl vám ostrý nástup do utkání?

„Určitě. V předchozích dvou zápasech, kdy jsme měli mečboly, nám tam branky nepadaly. Hrozně jsme se na ně nadřeli. Teď jsme vedli po první třetině 2:0, což bylo super. Naštěstí jsme náskok udrželi do vítězného konce.“

Kolik vám čtvrtfinále sebralo sil?

„Teď je euforie, tak vám řeknu, že málo. (úsměv) Čekají nás Budějovice. Těžký soupeř, který před sezonou vyhlašoval, že chce do baráže. My jsme si dali za cíl semifinále, takže si to půjdeme užít a určitě neskládáme zbraně. O baráž se chceme taky poprat.“

Jen to?

„Samozřejmě s jídlem roste chuť. Základní část nám vyšla na jedničku, skončili jsme druzí. Víme, že s každým soupeřem se dá hrát. Chceme postoupit, ale nebudeme pod takovým tlakem jako Budějovice. Myslím, že to z nás spadne. Mohli bychom se uklidnit. Série s Prostějovem byla psychicky velmi náročná, hlavně to čekání mezi zápasy, když jsme měli mečboly. Jejich gólman chytal výborně a oni dávali z ničeho góly. To je hodně nakoplo. Nenadřeli se na ně tak jako my. Moc dobře se nespalo, když to bylo z 3:1 najednou 3:3 na zápasy.“

Jaký čekáte hokej v další sérii?

„Oba kluby mají velkou diváckou základnu. Oni hrají nátlakový hokej a my taky útočný. Mohla by to být pro diváky atraktivní série. Kdyby mi někdo řekl před sezonou, že na sebe narazíme v semifinále, nevěřil bych tomu. Ale před play off jsme věděli, že když ve čtvrtfinále vyhrajeme a oni taky, půjdeme na ně. V hlavě jsme se na to připravovali. Abych pravdu řekl, z té trojice jsem si přál Budějovice nejvíc. Bude to dobrá série, šance jsou padesát na padesát. Naši fanoušci si další kolo zaslouží. Možná budou chodit další měsíc na hokej. (úsměv)

Je asi fajn, že v pátek začínáte doma.

„Určitě. Shodou okolností jsme v posledním kole základní části hráli v Budějovicích o to, kdo bude druhý. Uhráli jsme si to a zaslouženě začínáme sérii doma.“

Dnes jste se trefil po pětizápasovém půstu. Ulevilo se vám?

„Abych pravdu řekl, trošku v hlavě jsem to měl. Pět zápasů už bylo dost, takhle dlouho jsem v základní části nečekal. Od naší lajny se góly očekávají a my jsme je nedávali. K tomu jsme blbě inkasovali. Před zápasem jsme si s trenéry promluvili. Říkali, ať hraju účelný hokej pro tým, že se mi to vrátí. Naštěstí hned někdy v 10. minutě jsem dal gól. Jsem rád, že jsem takto pomohl.“